«Каждый раз, когда власти опасаются, что народ выйдет на улицы, в телевизоре выползают какие-нибудь крысы»

Источник материала: Салiдарнасць

А сейчас у властей есть причины для опасений.

— Накануне Лукашенко в последний раз обсуждал подготовку ко Всебелорусскому народному собранию. Правда, про собственно подготовку к собранию нам в итоге так ничего и не рассказали. Наверное, на этом последнем совещании они обсуждали, на каких улицах выставлять оцепление, чтобы народ вокруг народного собрания не шастал, а это тема не для лишних ушей, — пишет Телеграм-канал Письма к дочери .

Зато очень много всего рассказали о великом социологическом опросе. Вот, кажется, это самая бессмысленная имитация из всех, какие затевали в последнее время белорусские власти. Потому что зачем спрашивать десять тысяч, если полгода назад уже спрашивали шесть миллионов? Чтобы опять рассказать про 80 процентов? Так уже рассказывали – не особо-то и помогло.

А если действительно что-то там для себя хотели узнать, так зачем спрашивать десять тысяч? Для этого и одной бы хватило. Что-то мне кажется, что, как в случае с профсоюзным письмом к Евросоюзу, тут просто кому-то захотелось получить специальную благодарность за проделанную работу. А результат… Да какому какое дело до результата.

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Зато перед великим собранием в телевизоре запустили новый сериал. В семнадцатом году было про откровения немецкой фрау, в десятом про крыс в ведре, а сейчас про тротил. Каждый раз, когда власти опасаются, что обиженный народ выйдет на улицы, в телевизоре выползают какие-нибудь крысы.

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А сейчас у властей есть, конечно, причины для опасений. Потому что в качестве второй символической инаугурации собрание ведь должно пройти безупречно, а недовольный народ в эти планы точно не вписывается. Если люди выйдут протестовать даже в далеких от августовских масштабах, властям трудно будет выдать собрание за съезд победителей. Трудно будет кого-то убедить в том, что им удалось вернуть контроль над ситуацией.

С протестующими на улицах ни Запад, ни Россия, ни белорусское общество, ни белорусские чиновники не поверят в новую стабильность. И разгон протестов укреплению этой веры не поможет. Как, впрочем, и милицейские кордоны, вокруг места проведения съезда. Скорее наоборот, укрепят всех в убеждении, что никакая стабильность с текущей властью уже невозможна.