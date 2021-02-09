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Peugeot 208 BlueHDi 100

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Названы самые экономичные авто: расходуют минимум топлива и редко ломаются В список входят машины разных классов.

Об этом сообщает ресурсВ список входят авто разных классов. Все они сходятся по критерию минимального расхода топлива. Чтобы оценить их автоэксперты изучили также тип двигателя и количество выбросов в атмосферу.ТОП-10 автоBMW 520dToyota Camry HybridPeugeot 508 BlueHDi 130 EAT8Ford Mondeo HybridFord Focus 1.0 EcoBoost HybridToyota PriusToyota Yaris HybridPeugeot 208 BlueHDi 100Ford Fiesta 1.0 EcoBoostOpel Corsa 1.2Ранее американские автомобильные эксперты издания Consumer Reports назвали лучшие автомобили с пробегом для неопытных водителей. Они наиболее соответствуют критериям безопасности, стоимости и простоты в использовании. Лидерами рейтинга стали старые седаны, хэтчбеки и универсалы марок Ford, Kia и Volkswagen.