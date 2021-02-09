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Чтение и просмотр видео в транспорте

Частое использование глазных капель

Отказ от солнечных очков

Чтение при тусклом свете

Чтение или просмотр видео лежа, особенно – на спине

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эти привычки приводят к потере зрения: будьте внимательны Медики назвали пять привычек, которые могут привести к необратимым последствиям.

Медики назвали пять привычек, которые могут не просто ухудшить состояние зрения, но и привести к необратимым последствиям. Об этом информирует Likar.Info.Ежедневно люди проводят в транспорте четверть своего дневного времени. И чаще всего они используют это время, чтобы почитать книгу или посмотреть видео на гаджете. Однако такая привычка может стоить нам зрения, так как в движущемся транспорте невозможно зафиксировать экран гаджета на строго определенном расстоянии от глаз. Кроме того, систематические движения вверх-вниз создает сильную физическую нагрузку на шею и напрягают глазные мышцы.Глазные капли не так безобидны, как многие считают. Их нельзя капать для ясности взора или, чтобы убрать покраснение. Любые капли должен выписывать врач вместе с дозировкой и длительностью лечения. Капли, которые уменьшают покраснение глаз, вызывают привыкание и, если перестать их применять – краснота станет ужасной. Также капли могут повышать внутриглазное давление, а это чревато ухудшением зрения и даже развитием слепоты.Под воздействием постоянных солнечных лучей зрение человека ухудшается. Без защиты долго смотреть на солнце не стоит – можно получить даже ожог сетчатки. В этой группе риска чаще всего оказываются путешественники, альпинисты, любители зимнего отдыха в горах или отдыха в пустынях. Стоит помнить, что солнечные очки не просто модный аксессуар, а защита для глаз.Этот фактор играет очень важную роль, так как чтение при тусклом свете приводит к утомляемости и усталости глаз. Чтение, работа за компьютером, даже просмотр ленты в телефоне – должны проходить при равномерном, достаточно ярком и комфортном свете. Ощущение, что контраст между светящимся экраном и темнотой в комнате делает изображение более четким и ярким – обманчиво. На самом деле это приводит к эффекту ослепления, перенапряжению и усталости глаз. Если хочется почитать на ночь с планшета, смартфона или ноутбука – включите лампочку, которая обеспечит хорошее освещение.В такой ситуации эффект напряжения на глаза получается почти такой же, как при чтении в транспорте. Глаза вынуждены приспосабливаться к расстоянию, которое постоянно меняется и фокусироваться на изображении или тексте. Расстояние будет постоянно меняться, хотя и незаметно. От такой привычки развивается усталость, нарушается работа и адаптивная способность цилиарных мышц, а следом за этим – близорукость.