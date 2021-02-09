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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске начали судить журналисток, которые в прямом эфире показали разгон «Площади перемен» Судебное заседание назначено на 10 утра. К этому времени у двери зала собралось около 50 человек.

Судебное заседание назначено на 10 утра. К этому времени у двери зала собралось около 50 человек — журналисты, которые освещают процесс, родные и коллеги, дипломаты, люди с рациями. Пришли на процесс и журналисты гостелеканала. Когда оператор начал съемку в коридоре, присутствующие стали закрывать камеру руками.Дело рассматривает судьяНапомним, журналисткам предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса — «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них». Им может грозить штраф, арест, ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на этот же срок.По информации, мужа Катерины Бахваловой, их также обвиняют в том, что стрим привел к остановке 19 маршрутов общественного транспорта: 13 автобусных, трех троллейбусных и трех трамвайных. Общую сумму урона «Минсктранс» оценил в более чем 11 тысяч рублей.В начале процесса защитник Катерины Бахваловой подал ходатайство: приобщить к материалам дела схему движения общественного транспорта, которое, как считает следствие, было нарушено из-за стрима «Белсата». Катерина и Дарья полностью возместили ущерб, который насчитал «Минсктранс». Это подтверждает квитанции, которые также попросили приобщить к материалам.Екатерине Бахваловой 27 лет, Дарье Чульцовой 23 года. Их задержали вечером 15 ноября 2020-го. В то воскресенье на «Площади перемен», где образовался стихийный мемориал Романа Бондаренко, пришли сотни людей. На протяжении более пяти часов Катерина и Дарья вели стрим: в прямом эфире показывали, как собираются люди, подъезжают силовики и проводят задержания, а после ликвидируют народный мемориал. После разгона участников акции силовики выломали дверь квартиры, откуда велся стрим, и задержали всех, кто в ней находился.17 ноября Катерину осудили по двум административным статьям: за участие в несанкционированном массовом мероприятии и неподчинение требованиям сотрудников милиции, за что она получила 7 суток ареста. В протоколе было указано, что ее задержали «на тротуаре вблизи проезжей части», где она «активно принимала участие в митинге».20 ноября выяснилось, что спустя семь суток на свободу Катерина не выйдет: ей предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса — «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».По этой же статье обвиняют Дарью Чульцову, которая в тот день работала вместе с Катериной в качестве оператора.Накануне суда Соединенные штаты Америки призвали белорусские власти освободить Дарью Чульцову и Катерину Бахвалову «немедленно и безусловно, а также, в более широком контексте, прекратить преследование журналистов, делающих свою работу».