Источник материала: UDF

Фото: Arnav Singhal / Unsplash

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Очередное обновление Windows 10 ломает компьютеры и ноутбуки После перезагрузки появляется «синий экран смерти».

Microsoft признала проблемы с актуальными обновлениями Windows. Об этом сообщает издание Windows Latest.Согласно отзывам пользователей на официальном форуме компании и Reddit, проблемы возникают после установки обновлений KB4598299 и KB4598301. Данные апдейты предназначены для новых версий ОС — 20H2, 2004 и 1909. Судя по сообщениям, в некоторых случаях обладатели копий Windows наблюдают перезагрузку системы и появление «синего экрана смерти» (BSoD, Blue Screen of Death).Специалисты заметили, что системные ошибки часто связаны с обновлением .NET Framework — именно этот компонент может привести к появлению BSoD. Также сбои происходят во время использования Visual Studio, Windows Presentation Foundation (WPF) и других встроенных сервисов Windows.Компания уже отреагировала на связанные с Windows 10 проблемы. На официальном форуме Microsoft появилась публикации, согласно которой технические специалисты уже изучили источники сбоев и работает над исправлением проблем. Сроки выхода системных апдейтов не раскрываются.Пока Microsoft не исправила неполадки, журналисты рекомендовали откатиться с KB4598299 или KB4598301 на предыдущие версии ОС. Чтобы сделать это, нужно зайти в панель управления Windows, выбрать проблемное обновление и удалить его. После всех проделанных операций следует перезагрузить ПК.