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Очередное обновление Windows 10 ломает компьютеры и ноутбуки

09.02.2021 11:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Очередное обновление Windows 10 ломает компьютеры и ноутбуки
Фото: Arnav Singhal / Unsplash
Microsoft признала проблемы с актуальными обновлениями Windows. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Согласно отзывам пользователей на официальном форуме компании и Reddit, проблемы возникают после установки обновлений KB4598299 и KB4598301. Данные апдейты предназначены для новых версий ОС — 20H2, 2004 и 1909. Судя по сообщениям, в некоторых случаях обладатели копий Windows наблюдают перезагрузку системы и появление «синего экрана смерти» (BSoD, Blue Screen of Death).

Специалисты заметили, что системные ошибки часто связаны с обновлением .NET Framework — именно этот компонент может привести к появлению BSoD. Также сбои происходят во время использования Visual Studio, Windows Presentation Foundation (WPF) и других встроенных сервисов Windows.

Компания уже отреагировала на связанные с Windows 10 проблемы. На официальном форуме Microsoft появилась публикации, согласно которой технические специалисты уже изучили источники сбоев и работает над исправлением проблем. Сроки выхода системных апдейтов не раскрываются.

Пока Microsoft не исправила неполадки, журналисты рекомендовали откатиться с KB4598299 или KB4598301 на предыдущие версии ОС. Чтобы сделать это, нужно зайти в панель управления Windows, выбрать проблемное обновление и удалить его. После всех проделанных операций следует перезагрузить ПК.
 
 
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После перезагрузки появляется «синий экран смерти».
 
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