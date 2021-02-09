Торги на бирже начались с подорожания евро и падения доллара

По информации БВФБ на 10:29, евро стал дороже на 0,14%, доллар США просел на 0,26%, российский рубль набрался сил на 0,09%.





Нацбанк Беларуси установил следующие курсы валют во вторник 9 февраля:





1 евро – 3,15 белорусского рубля;

1 доллар США – 2,62 рубля;

100 российских рублей - 3,52 рубля.





Какой курс доллара может быть в конце 2021 года?

Заработная плата по стране по итогам 2021 года может составлять около 420-450 долларов в эквиваленте, такое мнение высказал ранее экономический эксперт Ярослав Романчук. По его мнению, курс белорусского рубля к доллару на конец года дойдет до 3,3 рубля.







