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Торги на бирже начались с подорожания евро и падения доллара
Источник материала: Партизан
Актуальные котировки доллара США, евро и российского рубля обнародовала Белорусская валютно-фондовая биржа (БВФБ).
По информации БВФБ на 10:29, евро стал дороже на 0,14%, доллар США просел на 0,26%, российский рубль набрался сил на 0,09%.
Нацбанк Беларуси установил следующие курсы валют во вторник 9 февраля:
1 евро – 3,15 белорусского рубля;
1 доллар США – 2,62 рубля;
100 российских рублей - 3,52 рубля.
Какой курс доллара может быть в конце 2021 года?
Заработная плата по стране по итогам 2021 года может составлять около 420-450 долларов в эквиваленте, такое мнение высказал ранее экономический эксперт Ярослав Романчук. По его мнению, курс белорусского рубля к доллару на конец года дойдет до 3,3 рубля.
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Актуальные котировки доллара США, евро и российского рубля обнародовала Белорусская валютно-фондовая биржа (БВФБ).
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