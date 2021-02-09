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Молодая жена Петросяна бросила маленького сына и улетела в Сочи

09.02.2021 11:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Жена российского юмориста Евгения Петросяна снова спровоцировала троллинг в сети: Татьяна Брухунова оставила маленького сына и улетела отдыхать в Сочи.

31-летняя жена 75-летнего Петросяна улетела из морозной Москвы в Сочи, оставив сына на попечении мужа. В своих соцсетях Брухунова похвасталась, что наслаждается комфортной погодой и теплом, подкрепив новость снимками в облегченном образе. Все это спровоцировало ожидаемую реакцию поклонников.

В сети обсуждают неожиданный отпуск Брухуновой: поклонники осудили избранницу Петросяна за ее безответственное отношение к материнству.

Новоиспеченная мать предугадала критику подписчиков, вызванную ее отпуском без 11-месячного малыша, и объяснила, что Ваган находится в полной безопасности с папой и няней, они постоянно общаются по видеосвязи. Но это оправдание не остановило фолловеров. 

© AP / Evan Agotini
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"Бросила 11-месячного сына и улетела отдыхать, молодец"; "наверное, Петросян качает Вагана вместе с новой помощницей"; "не у каждой женщины есть возможность вырваться после родов", – прокомментировали в сети. 

Напомним, что до этого Брухунова раскрыла заказную травлю в сети, чем рассмешила всех подписчиков.

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Теги: Новости
 
 
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Избранница звезды "Аншлага" решила сделать передышку в материнских обязанностях и оставила малыша на попечение 75-летнего супруга.
 
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