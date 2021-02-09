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А как началось ваше утро? В Минске пробки и сугробы – видео

09.02.2021 11:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Минск встал в десятибалльных пробках – снегопад парализовал утром движение в городе. По данным сервиса "Яндекс. Пробки", на дорогах белорусской столицы десятки ДТП.

Сложная дорожная обстановка на улицах Немига, Мясникова, Притыцкого, Сурганова, Аранская, проспектах Независимости, Пушкина и Жукова, а также на въездах в город со стороны Уручья и Смиловичского тракта.

Стоит быть внимательными и пассажирам общественного транспорта – возможны отклонения от расписания.

Сегодня и в ближайшие дни водителям стоит быть особенно осторожными. Синоптики предупредили, что снегопады, ветер, снежные заносы на дорогах останутся с нами еще на несколько дней.

А если вам повезло сегодня остаться дома, смотрите на видео, каким увидели Минск водители этим утром.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Десятибалльные пробки и ДТП на дорогах – так началось для некоторых автомобилистов утро в городе. Если вы не выезжали сегодня из дому, смотрите на видео, как...
 
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