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В SPA Riviera, возможно, что-то горит. На месте работают спасатели
Источник материала: Onliner
Сегодня в спа-комплексе SPA Riviera произошло нечто странное: посетители почувствовали запах гари, а вслед за этим с потолка начала струиться вода — сработала система пожарной безопасности. Открытого пламени при этом не наблюдалось, но всех клиентов попросили выйти на улицу, рассказал Onliner один из читателей.
На месте уже работают первые подразделения МЧС.
(Будет дополнено)
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Сегодня в спа-комплексе SPA Riviera произошло нечто странное: посетители почувствовали запах гари, а вслед за этим с потолка начала струиться вода — сработала система...
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