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В SPA Riviera, возможно, что-то горит. На месте работают спасатели

09.02.2021 11:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в спа-комплексе SPA Riviera произошло нечто странное: посетители почувствовали запах гари, а вслед за этим с потолка начала струиться вода — сработала система пожарной безопасности. Открытого пламени при этом не наблюдалось, но всех клиентов попросили выйти на улицу, рассказал Onliner один из читателей.

На месте уже работают первые подразделения МЧС.

В SPA Riviera, возможно, что-то горит. На месте работают спасатели

(Будет дополнено)

 
 
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Сегодня в спа-комплексе SPA Riviera произошло нечто странное: посетители почувствовали запах гари, а вслед за этим с потолка начала струиться вода — сработала система...
 
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