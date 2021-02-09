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В России врачи провели уникальную операцию - извлекли из головы мужчины шариковую ручку

09.02.2021 11:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Врачи больницы скорой помощи Ростова-на-Дону провели уникальную операцию 37-летнему пациенту — они извлекли из его головы шариковую ручку. Об этом специалисты рассказали в Instagram-профиле медицинского учреждения.


Фото: @gbsmp_rnd / Insragram

Сообщается, что пациент был экстренно доставлен в больницу ночью с проникающим колотым ранением глазной орбиты и головного мозга. Ему в глаз вонзилась шариковая ручка, настолько, что, повредив глазное яблоко, вошла в мозг на весь диаметр полости черепа — от передней до задней черепных ямок.

В работу немедленно включилась целая команда специалистов из нейрохирургов, врача-офтальмолога, анестезиолога, анестезистки и младшей операционной медсестры.

«Ювелирная операция по извлечению инородного предмета из глаза и головного мозга пациента проводилась с помощью новейшего медицинского оборудования. Шариковая ручка прошла в миллиметре от важнейших сосудов и ствола головного мозга, чудом не повредив их. Чтобы провести ее тракцию максимально осторожно, потребовалось мастерство врачей. И это было сделано на высочайшем уровне», — сообщается в профиле больницы.

После операции пациенту провели контрольное обследование на КТ, чтобы оценить состояние после операции и исключить возможные дальнейшие риски. Мужчина помещен в реанимацию.

 
 
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