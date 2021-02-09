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Сильвестр Сталлоне стал владельцем новенького Chevrolet Corvette
Источник материала: Tut.by
Переехавший в прошлом году из Калифорнии во Флориду голливудский актер приобрел родстер
Двухместный среднемоторный спорткар прямо возле дома Сталлоне лично передал владелец дилерского салона
В США поставки родстера Corvette покупателям начались летом прошлого года. Спорткар доступен по цене от 67 500 долларов, причем в настоящее время на модель наблюдается ажиотажный спрос.
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Переехавший в прошлом году из Калифорнии во Флориду голливудский актер приобрел родстер Chevrolet Corvette Stingray Convertible нового поколения.
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