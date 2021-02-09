Сильвестр Сталлоне стал владельцем новенького Chevrolet Corvette

Источник материала: Tut.by

Переехавший в прошлом году из Калифорнии во Флориду голливудский актер приобрел родстер Chevrolet Corvette Stingray Convertible нового поколения. Эту машину, напомним, представили осенью 2019 года.





Двухместный среднемоторный спорткар прямо возле дома Сталлоне лично передал владелец дилерского салона Chevrolet Buick GMC Cadillac в Мерфрисборо (штат Теннесси) Бо Триветт. В гараже у «Рэмбо» оказался экземпляр, окрашенный в цвет Rapid Blue и с пятиспицевыми алюминиевыми колесными дисками Spectra Grey. Силовой агрегат родстера с двухсекционной жесткой крышей — атмосферный V8 объемом 6,2 л (502 л. с.) в паре с 8-ступенчатым «роботом».





В США поставки родстера Corvette покупателям начались летом прошлого года. Спорткар доступен по цене от 67 500 долларов, причем в настоящее время на модель наблюдается ажиотажный спрос.