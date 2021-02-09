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Почему в Беларуси больше не слышно о колхозах-миллионерах?
Источник материала: UDF
Фото: TUT.BY
В Брестском районе банкротится крупное сельхозпредприятие, которое гремело в начале 2000-х – ОАО «Комаровка».
Центр многопрофильного хозяйства, агрогородок Томашовка, может похвастаться мощенными плиткой тротуарами, «школой будущего» с зимним садом, двумя детскими садами, 3-этажным оздоровительным центром с теннисными кортами, пишет «Вечерний Брест».
В прошлом в Беларуси о колхозах-миллионерах немало говорили, но в последние годы о них практически ничего не слышно.
«Раньше инициатива была отдана в руки руководителям»
Бывший председатель колхоза из Шкловского района, кандидат экономических наук Петр Мигурский в комментарии
Фото: dw.com
Он назвал несколько причин, почему богатые сельхозпредприятия могли тогда существовать.
«Когда я работал председателем колхоза в начале 90-х, руководитель райисполкома Александр Думлер нам говорил: работайте так, как считаете нужным, но только не лезьте куда не надо. То есть тогда инициатива была отдана в руки руководителям сельхозпредприятий. Сегодня такого нет», – сказал Мигурский.
По его словам, в прошлом государство оказывало более существенную и более справедливую поддержку колхозам в виде дотаций.
«Позиция государства была такова, что закупочные цены на картошку, зерно, молоко, лен в целом устраивали колхозы. Особенно в советские времена. У нас не было такого понятия, что не за что было купить солярку или бензин, как это теперь бывает. Теперь государство не додает сельскому хозяйству», – отметил Мигурский.
Он обратил внимание, что теперь в Могилевской области трудно найти сельхозпредприятие, которое могло бы похвастаться хорошим финансовым положением. Например, известное ОАО «Александрийское», по его словам, имеет трудности из-за необходимости выплачивать большие кредиты.
В промышленности принято, что у предприятий, получающих большую прибыль, часть средств изымают в бюджет. А как в сельском хозяйстве?
«Непросто назвать предприятия с большой прибылью. Не из чего брать. Если посмотреть на тех, кто выплачивает наибольшую зарплату своим работникам, то окажется, что это подшефные хозяйства, предприятия, у которых есть спонсоры», – сказал Мигурский.
«Денег государства хватает только на поддержание штанов»
Бывший председатель колхоза из Столбцовского района Николай Лысенков в комментарии
Фото: gazetaby.com
«Денег этих хватает, что называется, только на поддержание штанов, а не на развитие. Кроме того, субсидии распределяются не пропорционально, а на усмотрение чиновников», – сказал Лысенков.
По его мнению, в прошлом становится «миллионерами» колхозам во многом помогали пробивные руководители.
«Бывший руководитель агрокомбината «Снов» Михаил Карчмит был вхож в любые кабинеты, вплоть до того, что здоровался за руку с Лукашенко. Соответственно этому предприятию шло другое финансирование. Чтобы построить тот же мясоперерабатывающий завод нужны были миллионы долларов. И их находили, поэтому агрокомбинат развивался», – отметил Лысенков.
Нынешний председатель сельскохозяйственного производственного кооператива Николай Радоман много лет являлся членом Совета Республики.
«Поэтому агрокомбинат держится на плаву, имея доступ к финансовым инструментам, связи наверху», – считает Лысенков.
В целом же сельскохозяйственная отрасль переживает не лучшие времена.
«Финансирование в последние 10 лет обрезается и сокращается, в последние годы в хозяйствах очень тяжело», – отметил Лысенков.
Развитию успешных предприятий мешает политика властей.
«Если одно предприятие получает миллионы прибыли, а рядом другое хозяйство несет убытки на миллионы, то их директивным образом объединяют и получается ноль. Зато к удовольствую чиновников из статистики исчезает убыточное предприятие. Некоторым успешным присоединяли по 3-4 убыточных колхоза. В искусственно созданных агрохолдингах, где не делали при объединении экономических расчетов, страдает управляемость, что мешает развитию», – считает Лысенков.
В целом он полагает, что вывести сельское хозяйство в Беларуси на новый уровень могло бы равенство частной и государственной форм собственности.
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UDF.BY поинтересовался у экспертов: куда подевались богатые сельхозпредприятия?
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