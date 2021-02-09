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Почему в Беларуси больше не слышно о колхозах-миллионерах?

09.02.2021 11:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Почему в Беларуси больше не слышно о колхозах-миллионерах?
Фото: TUT.BY
Политика властей довела сельхозпредприятия до тяжелой ситуации.

В Брестском районе банкротится крупное сельхозпредприятие, которое гремело в начале 2000-х – ОАО «Комаровка».

Центр многопрофильного хозяйства, агрогородок Томашовка, может похвастаться мощенными плиткой тротуарами, «школой будущего» с зимним садом, двумя детскими садами, 3-этажным оздоровительным центром с теннисными кортами, пишет «Вечерний Брест».

В прошлом в Беларуси о колхозах-миллионерах немало говорили, но в последние годы о них практически ничего не слышно.

UDF.BY поинтересовался у экспертов: куда подевались богатые сельхозпредприятия?

«Раньше инициатива была отдана в руки руководителям»


Бывший председатель колхоза из Шкловского района, кандидат экономических наук Петр Мигурский в комментарии UDF.BY отметил, что колхозы-миллионеры были явлением советского прошлого и начала 90-х.


Почему в Беларуси больше не слышно о колхозах-миллионерах?

Фото: dw.com

Он назвал несколько причин, почему богатые сельхозпредприятия могли тогда существовать.

«Когда я работал председателем колхоза в начале 90-х, руководитель райисполкома Александр Думлер нам говорил: работайте так, как считаете нужным, но только не лезьте куда не надо. То есть тогда инициатива была отдана в руки руководителям сельхозпредприятий. Сегодня такого нет», – сказал Мигурский.


По его словам, в прошлом государство оказывало более существенную и более справедливую поддержку колхозам в виде дотаций.

«Позиция государства была такова, что закупочные цены на картошку, зерно, молоко, лен в целом устраивали колхозы. Особенно в советские времена. У нас не было такого понятия, что не за что было купить солярку или бензин, как это теперь бывает. Теперь государство не додает сельскому хозяйству», – отметил Мигурский.


Он обратил внимание, что теперь в Могилевской области трудно найти сельхозпредприятие, которое могло бы похвастаться хорошим финансовым положением. Например, известное ОАО «Александрийское», по его словам, имеет трудности из-за необходимости выплачивать большие кредиты.

В промышленности принято, что у предприятий, получающих большую прибыль, часть средств изымают в бюджет. А как в сельском хозяйстве?

«Непросто назвать предприятия с большой прибылью. Не из чего брать. Если посмотреть на тех, кто выплачивает наибольшую зарплату своим работникам, то окажется, что это подшефные хозяйства, предприятия, у которых есть спонсоры», – сказал Мигурский.


«Денег государства хватает только на поддержание штанов»


Бывший председатель колхоза из Столбцовского района Николай Лысенков в комментарии UDF.BY отметил, что не совсем верно говорить, что в Беларуси государство выделяет на сельское хозяйство много денег.


Почему в Беларуси больше не слышно о колхозах-миллионерах?

Фото: gazetaby.com

«Денег этих хватает, что называется, только на поддержание штанов, а не на развитие. Кроме того, субсидии распределяются не пропорционально, а на усмотрение чиновников», – сказал Лысенков.


По его мнению, в прошлом становится «миллионерами» колхозам во многом помогали пробивные руководители.

«Бывший руководитель агрокомбината «Снов» Михаил Карчмит был вхож в любые кабинеты, вплоть до того, что здоровался за руку с Лукашенко. Соответственно этому предприятию шло другое финансирование. Чтобы построить тот же мясоперерабатывающий завод нужны были миллионы долларов. И их находили, поэтому агрокомбинат развивался», – отметил Лысенков.


Нынешний председатель сельскохозяйственного производственного кооператива Николай Радоман много лет являлся членом Совета Республики.

«Поэтому агрокомбинат держится на плаву, имея доступ к финансовым инструментам, связи наверху», – считает Лысенков.



В целом же сельскохозяйственная отрасль переживает не лучшие времена.

«Финансирование в последние 10 лет обрезается и сокращается, в последние годы в хозяйствах очень тяжело», – отметил Лысенков.


Развитию успешных предприятий мешает политика властей.

«Если одно предприятие получает миллионы прибыли, а рядом другое хозяйство несет убытки на миллионы, то их директивным образом объединяют и получается ноль. Зато к удовольствую чиновников из статистики исчезает убыточное предприятие. Некоторым успешным присоединяли по 3-4 убыточных колхоза. В искусственно созданных агрохолдингах, где не делали при объединении экономических расчетов, страдает управляемость, что мешает развитию», – считает Лысенков.


В целом он полагает, что вывести сельское хозяйство в Беларуси на новый уровень могло бы равенство частной и государственной форм собственности.
 
Теги: Брест
 
 
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