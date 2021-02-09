Почему в Беларуси больше не слышно о колхозах-миллионерах?

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«Раньше инициатива была отдана в руки руководителям»







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«Когда я работал председателем колхоза в начале 90-х, руководитель райисполкома Александр Думлер нам говорил: работайте так, как считаете нужным, но только не лезьте куда не надо. То есть тогда инициатива была отдана в руки руководителям сельхозпредприятий. Сегодня такого нет», – сказал Мигурский.

«Позиция государства была такова, что закупочные цены на картошку, зерно, молоко, лен в целом устраивали колхозы. Особенно в советские времена. У нас не было такого понятия, что не за что было купить солярку или бензин, как это теперь бывает. Теперь государство не додает сельскому хозяйству», – отметил Мигурский.

«Непросто назвать предприятия с большой прибылью. Не из чего брать. Если посмотреть на тех, кто выплачивает наибольшую зарплату своим работникам, то окажется, что это подшефные хозяйства, предприятия, у которых есть спонсоры», – сказал Мигурский.

«Денег государства хватает только на поддержание штанов»







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«Денег этих хватает, что называется, только на поддержание штанов, а не на развитие. Кроме того, субсидии распределяются не пропорционально, а на усмотрение чиновников», – сказал Лысенков.

«Бывший руководитель агрокомбината «Снов» Михаил Карчмит был вхож в любые кабинеты, вплоть до того, что здоровался за руку с Лукашенко. Соответственно этому предприятию шло другое финансирование. Чтобы построить тот же мясоперерабатывающий завод нужны были миллионы долларов. И их находили, поэтому агрокомбинат развивался», – отметил Лысенков.

«Поэтому агрокомбинат держится на плаву, имея доступ к финансовым инструментам, связи наверху», – считает Лысенков.

«Финансирование в последние 10 лет обрезается и сокращается, в последние годы в хозяйствах очень тяжело», – отметил Лысенков.

«Если одно предприятие получает миллионы прибыли, а рядом другое хозяйство несет убытки на миллионы, то их директивным образом объединяют и получается ноль. Зато к удовольствую чиновников из статистики исчезает убыточное предприятие. Некоторым успешным присоединяли по 3-4 убыточных колхоза. В искусственно созданных агрохолдингах, где не делали при объединении экономических расчетов, страдает управляемость, что мешает развитию», – считает Лысенков.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Почему в Беларуси больше не слышно о колхозах-миллионерах? UDF.BY поинтересовался у экспертов: куда подевались богатые сельхозпредприятия?

В Брестском районе банкротится крупное сельхозпредприятие, которое гремело в начале 2000-х – ОАО «Комаровка».Центр многопрофильного хозяйства, агрогородок Томашовка, может похвастаться мощенными плиткой тротуарами, «школой будущего» с зимним садом, двумя детскими садами, 3-этажным оздоровительным центром с теннисными кортами, пишет «Вечерний Брест».В прошлом в Беларуси о колхозах-миллионерах немало говорили, но в последние годы о них практически ничего не слышно.поинтересовался у экспертов: куда подевались богатые сельхозпредприятия?Бывший председатель колхоза из Шкловского района, кандидат экономических наукв комментарииотметил, что колхозы-миллионеры были явлением советского прошлого и начала 90-х.Он назвал несколько причин, почему богатые сельхозпредприятия могли тогда существовать.По его словам, в прошлом государство оказывало более существенную и более справедливую поддержку колхозам в виде дотаций.Он обратил внимание, что теперь в Могилевской области трудно найти сельхозпредприятие, которое могло бы похвастаться хорошим финансовым положением. Например, известное ОАО «Александрийское», по его словам, имеет трудности из-за необходимости выплачивать большие кредиты.В промышленности принято, что у предприятий, получающих большую прибыль, часть средств изымают в бюджет. А как в сельском хозяйстве?Бывший председатель колхоза из Столбцовского районав комментарииотметил, что не совсем верно говорить, что в Беларуси государство выделяет на сельское хозяйство много денег.По его мнению, в прошлом становится «миллионерами» колхозам во многом помогали пробивные руководители.Нынешний председатель сельскохозяйственного производственного кооператива Николай Радоман много лет являлся членом Совета Республики.В целом же сельскохозяйственная отрасль переживает не лучшие времена.Развитию успешных предприятий мешает политика властей.В целом он полагает, что вывести сельское хозяйство в Беларуси на новый уровень могло бы равенство частной и государственной форм собственности.