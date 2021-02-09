Источник материала: UDF



Вот за что режим повышает зарплату силовикам - из нашего кармана

«Самое интересное, что дополнительная зарплата в конверте не выплачивается в белорусских рублях, а именно в евро», - подчеркнул Латушко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так С 1 февраля зарплаты чиновников и силовиков были повышены на 10-12% - СМИ Аналогичное повышение было и в прошлом году, уточняет источник.

Аналогичное повышение было и в прошлом году, уточняет телеграм-канал.И тогда, и сейчас повышение оформляется через указы и постановления с грифом «для служебного пользования», поясняетСекретность объясняется непубличностью окладов чиновников. Раньше они были в открытом доступе, но несколько лет назад во время очередной кадровой «оптимизации» все скрыли от общества.И это при том, что деньги выплачиваются из госбюджета, то есть из нашего с вами кармана.Ранее в интервью телеграм-каналу, который нельзя называть, глава НАУрассказал о том, что чиновники получают «зарплаты по секретной ведомости».По его словам, премьер и глава парламента может получать и тысячи евро, министр — 600.