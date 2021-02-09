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С 1 февраля зарплаты чиновников и силовиков были повышены на 10-12% - СМИ
Источник материала: UDF
Вот за что режим повышает зарплату силовикам - из нашего кармана
Аналогичное повышение было и в прошлом году, уточняет телеграм-канал.
И тогда, и сейчас повышение оформляется через указы и постановления с грифом «для служебного пользования», поясняет
Секретность объясняется непубличностью окладов чиновников. Раньше они были в открытом доступе, но несколько лет назад во время очередной кадровой «оптимизации» все скрыли от общества.
И это при том, что деньги выплачиваются из госбюджета, то есть из нашего с вами кармана.
Ранее в интервью телеграм-каналу, который нельзя называть, глава НАУ Павел Латушко рассказал о том, что чиновники получают «зарплаты по секретной ведомости».
По его словам, премьер и глава парламента может получать и тысячи евро, министр — 600.
«Самое интересное, что дополнительная зарплата в конверте не выплачивается в белорусских рублях, а именно в евро», - подчеркнул Латушко.
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Аналогичное повышение было и в прошлом году, уточняет источник.
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