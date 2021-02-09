Источник материала: АФН

Болгария и Греция в прошлом году почти весь газ получали по новому маршруту через газопровод "Турецкий поток", а не через Украину. Такие данные обнародовало информационное агентство S&P Global Platts, которое специализируется на публикации ценовых котировок на нефть, нефтепродукты, природный газ.

Газопровод TurkStream был открыт в январе 2020 года. Он начинается на российском побережье в Анапе, затем проходит более 930 километров по дну Черного моря и выходит на турецком побережье в районе города Кийик, обходя Украину, пишет "Европейская правда" .

С момента открытия газопровода наибольшие изменения по поставкам претерпела Болгария. В 2019 году София получила 2,4 млрд куб. российского газа через транбалканский путь Украина-Молдова-Румыния и транспортировала еще 4 млрд куб. в Турцию. Но уже через год объемы, полученные по этому маршруту, упали почти до нуля, а TurkStream взамен поставлял весь газ на рынок Болгарии.

В целом 5,5 млрд кубометров газа из TurkStream поступало через турецкую границу в Болгарию в 2020 году через новый пункт соединения Strandhza 2, или в среднем 15 млн кубометров в сутки.

Из этого объема около 2,84 млрд куб. было отправлено в Грецию через пункт соединения Кулата/Сидикастро - ту самую точку, куда ранее в Грецию поступал российский газ через транбалканскую линию. Еще 0,32 млрд куб получила Северная Македония, а 0,04 млрд куб перемещено в Румынию в обратном режиме.

"Сейчас Греция и Северная Македония получают весь свой российский газ через TurkStream, а не через Украину", - заявляет агентство.

"Как и проекты газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", TurkStream был разработан, чтобы обеспечить российскому газу выход на европейские рынки без необходимости протекания через Украину. И хотя TurkStream, в итоге, был проектом низшего уровня, безусловно, по сравнению с "Северным потоком-2", его влияние было не менее значительным, почти полностью изменив маршрут поставок для шести стран - Турции, Болгарии, Греции, Северной Македонии, Сербии и Боснии и Герцеговины", - резюмируют аналитики.