Снегопады парализовали страну

Обрушившиеся на Беларусь снегопады буквально парализовали страну утром 9 февраля. В Минске наблюдались 10-балльные пробки, по стране прокатилась волна ДТП.

Накануне синоптики предупреждали о стихии, объявив на вторник оранжевый уровень опасности. Утром вторника Минск встал в десятибалльных пробках.

«Уважаемые пассажиры! В связи со сложными погодными условиями движение общественного транспорта работает с нарушением графика», — сообщил «Минсктранс» в своем телеграм-канале.

Власти города также приглашают минчан принять участие в уборке снега и настойчиво просят парковать машины так, чтобы снегоуборочная техника могла чистить улицы. Впрочем, от многочисленных аварий это не спасает: только утром в Минске их случилось более двух десятков.

Помимо снегопада, в Беларуси наблюдается порывистый ветер. Сильные снегопады обрушились на всю Европу. Погода улушчится немного только в среду, после чего опять испортится.