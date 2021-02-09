Чего не хватает беларусам для победы над Лукашенко?

Свабода обсуждают Валерия Костюгова, главный редактор интернет-издания "Наше мнение", Дмитрий Панковец, заместитель редактора газеты "Наша Ніва" и Иван Веденин, ИТ-предприниматель. Эти вопросы в Пражском акценте" на радиообсуждают, главный редактор интернет-издания "Наше мнение",, заместитель редактора газеты "Наша Ніва" и, ИТ-предприниматель.





Тезисно:





Панковец

Прекрасно видно, что одного самопожертвования народа для победы недостаточно





В первые августовские дни Россия пыталась играть в нейтральность, именно тогда победа была возможна





После 17 августа, когда Лукашенко пообщался с Путиным, все начало меняться





Я не представляю, чтобы Москва сейчас села разговаривать с командой Тихановской





Очевидно, что за люди формируют внешнеполитическую повестку дня команды Тихановской





Для Москвы и Латушко - это белорусский националист





Бороться с белорусской властью - это как играть в футбол с «Баварией». 9 раз из 10 ты проиграешь, один раз можешь выиграть, поскольку чрезвычайно благоприятно сошлись звезды





Костюгова

Поддержка Кремля имела решающее значение в августовские дни, прежде всего для силовиков и для номенклатуры





Если бы Россия и силовики понимали, какое будущее их ждет в случае перемен в Беларуси, то и их позиции могли бы поменяться





Новые игроки на белорусской политической сцене исходили из бизнес-логики





В политическом поле нашего типа это гарантия тюрьмы: если ты зарабатываешь деньги и если ты эффективный, ты туда попадаешь





Правила полей бизнеса и политики разные повсюду, даже там, где правила политического поля не такие людоедские, как в Беларуси





Никаких планов революций не было ни в Украине, ни в Армении, ни в Кыргызстане





Во время революций в Армении и Кыргызстане Россия воздержалась от вмешательства, там революционеры дали России убедительные гарантии сохранения ее интересов





Веденин

Если какие-то политики хотели изменить Лукашенко, им нужно было иметь план





Бабарико говорил, что 80% голосов невозможно сфальсифицировать. В принципе, так оно и оказалось.





Но дальше ничего не произошло, его посадили, а народ его не освободил





Телеграм-канал, который нельзя называть в Беларуси, не поднял волну, но он оказался на волне





Москва не имеет дела с Тихановской, потому что Светлана ничего не контролирует. Что она может гарантировать Москве?





Москва поставила на победителя. Когда аналитики сказали Кремлю, что протесты пошли на спад, Кремль поставил на Лукашенко





Были два пика народного недовольства: первый - сразу после выборов, когда народ понял, что его обманули, и второй - когда люди ужаснулись насилием силовиков





Если бы лидеры понимали эти моменты, они могли бы делать шаги, которые укрепляли бы эти пики, и это могло бы дать результат





Планомерная зачистка организаций гражданского общества делается для того, чтобы в следующем сезоне никаких эксцессов не было