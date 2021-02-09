Погода в СНГ: мороз и ветер в Казахстане, тепло из Африки в Армении

Источник материала: Mir24.TV Belarus

О погоде в странах Содружества и Грузии – в репортажах корреспондентов телеканала «МИР 24».

На Казахстан вновь обрушилась непогода, передает Александра Салмина. В столице морозно, днем минус 17. Из-за сильного ветра ученикам начальных классов разрешили остаться дома, жителей попросили отказаться от дальних поездок. Из-за плохой видимости и переметов закрыли автодорогу Петропавловск–Нур-Султан. В Северном Казахстане в снежном плену оказались три человека, вызволять их пришлось спасателям. В Алматы сегодня плюс 6. После сильного дождя, который прошел ночью, на город опустился туман.

В Беларуси сегодня ожидается 11 градусов мороза, сообщает Инна Согалович. Во многих областях пройдет снег, на востоке страны метель. Госавтоинспекция советует автовладельцам не парковаться вдоль проезжей части, чтобы коммунальные службы убирали снег. Он быстро замерзает, и выехать из ледяных сугробов без посторонней помощи бывает очень сложно.

Впереди у жителей Тбилиси температурные качели, передает Михаил Робакидзе. После плюс 15-18 горожан ждет похолодание. Воздух прогреется лишь до 5-6 градусов. С севера на Грузию надвигается холодный циклон. В горах ожидается снег и морозы до минус 10. В департаменте по чрезвычайным ситуациям местных жителей просят осторожно использовать отопительные приборы. Только за последний месяц из- за неисправности обогревателей произошло несколько десятков пожаров.

Около 2 градусов тепла и дождь сегодня в Бишкеке, сообщает Бекмамат Асанбеков. После продолжительной оттепели ненастная погода вернулась на большую часть Кыргызстана. В предгорных районах республики ожидается снег, осадки могут затруднить движение на горных участках дорог. Министерство транспорта предупреждает о возможном сходе лавин. Автолюбителям напоминают о необходимости соблюдения скоростного режима и дистанции между машинами. Похолодание в республике временное, уже со следующей недели воздух местами прогреется до плюс 20-ти.

Сегодня в Таджикистане переменная облачность, местами слабый туман и кратковременные дожди, передает Зарина Абдуназарова. В Душанбе до 14 градусов тепла. Синоптики предупреждают, что в ближайшие сутки в горных районах возможен сход лавин. А в реках на южных склонах Гиссарского хребта ожидается повышение уровня воды.

Теплые воздушные потоки, которые пришли в Армению из Сахары, продолжают поднимать столбики термометров по всей республике, сообщает Анна Арутюнян. На юге страны будет 20 градусов тепла. В столице плюс 13. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Те, кто планирует воспользоваться услугами такси, должны заказывать его заранее и быть готовыми к повышенным тарифам. Это обычная практика в такую погоду.