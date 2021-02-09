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BYPOL: как работает секретное подразделение, которое связывают с убийствами неугодных Лукашенко
Источник материала: KYKY>
Инициатива BYPOL узнала о подразделении, которое может быть причастно к уничтожению политических оппонентов Лукашенко за рубежом. И
Одной из задач этого подразделения является проведение точечных операций за границей. Каждый сотрудник подразделения обязан пройти обучение на военно-дипломатическом факультете Военной академии либо в Институте национальной безопасности КГБ (живут и обучаются на отдельном закрытом этаже, доступ к их обучению имеют ограниченный круг преподавателей), либо в военном вузе РФ.
Срок обучения составляет три года. За это время обучаемый осваивает в совершенстве два иностранных языка (как правило, первый английский, а второй – польский либо литовский), а также агентурные дисциплины. Во время прохождения службы все бойцы проходят водолазную и парашютную подготовку (спортивные парашюты) с целью обеспечения тайного проникновения в иностранное государство воздушным или водным путём, а также обучение навыкам практической стрельбы и проведению спецопераций в городских условиях.
Об уровне секретности данного подразделения свидетельствует тот факт, что действующий Министр обороны Хренин узнал о его существовании только после назначения на должность.
Вот некоторые из имён сотрудников указанного 9-го отдела: *****нос Алексей, ***ель Сергей, ****ков Александр, ***цун Борис, ****лик Олег, **нич Сергей, ****цов Виталий».
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Инициатива BYPOL узнала о подразделении, которое может быть причастно к уничтожению политических оппонентов Лукашенко за рубежом. И рассказала об этом в своем...
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