BYPOL: как работает секретное подразделение, которое связывают с убийствами неугодных Лукашенко

Источник материала: KYKY

Инициатива BYPOL узнала о подразделении, которое может быть причастно к уничтожению политических оппонентов Лукашенко за рубежом. И рассказала об этом в своем телеграм-канале. Цитируем.



«Данное подразделение создано в 2014 году по инициативе начальника Генерального штаба – первого заместителя Министра обороны Республики Беларусь генерал-майора Белоконева О.А. Его наименование – 9-й отдел главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Министерства обороны.

Одной из задач этого подразделения является проведение точечных операций за границей. Каждый сотрудник подразделения обязан пройти обучение на военно-дипломатическом факультете Военной академии либо в Институте национальной безопасности КГБ (живут и обучаются на отдельном закрытом этаже, доступ к их обучению имеют ограниченный круг преподавателей), либо в военном вузе РФ.

Срок обучения составляет три года. За это время обучаемый осваивает в совершенстве два иностранных языка (как правило, первый английский, а второй – польский либо литовский), а также агентурные дисциплины. Во время прохождения службы все бойцы проходят водолазную и парашютную подготовку (спортивные парашюты) с целью обеспечения тайного проникновения в иностранное государство воздушным или водным путём, а также обучение навыкам практической стрельбы и проведению спецопераций в городских условиях.

Об уровне секретности данного подразделения свидетельствует тот факт, что действующий Министр обороны Хренин узнал о его существовании только после назначения на должность.

Вот некоторые из имён сотрудников указанного 9-го отдела: *****нос Алексей, ***ель Сергей, ****ков Александр, ***цун Борис, ****лик Олег, **нич Сергей, ****цов Виталий».