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«Ты лишний для этого государства». Ресторатор Луневич наконец рассказал, кому продал «Лаўку» и «Дэпо» – и о своем новом баре в Киеве

09.02.2021 12:21 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В середине ноября 2020-го ресторатор Влад Луневич объявил о закрытии своих проектов на улице Октябрьской. В начале декабря некоторые из них снова открылись, но под другими, странными названиями. Например, «Дэпо» превратилось в «Кафе 2», «Лаўка» стала «Кафе 3», а Simple – «Ресторан 1».

Сам Луневич прокомментировал событие так:  «Я бы никогда свои доли в бизнесе не отдал черт-те кому. Заведения в замечательных профессиональных руках людей, которым я доверяю! А ребята какие там работают, фантастика же. Я все так же люблю Минск, люблю Октябрьскую, люблю все Кафе и Ресторан, пускай я уже и НЕ имею к этим заведениям никакого отношения!». 

После закрытия проектов Луневич уехал из Беларуси в Украину. Он долгое время не общался с журналистами, а сегодня на портале probusiness.io вышло первое интервью с ресторатором. Мы выбрали самое главное. 

Луневич рассказал, почему принял решение уехать. По его мнению, он мешал работе  проектов: «Стало очевидно, что такой человек, как я, в данной ситуации может помешать будущему всех кафе и ресторанов <...> Мне виделось это таким образом: если я не буду участвовать в этих проектах со своим мнением обо всем происходящем в стране, то у заведений будет шанс продолжить работу. Собственно, так оно и вышло <...> У меня просто не было других вариантов. Я был в тяжелом эмоциональном состоянии, чувствовал себя некомфортно.

Знаете такое чувство, когда ты сильно ощутил, что очень лишний для этого государства?»

Также Луневич уточнил, кто сейчас управляет его заведениями: «Я продал долю в бизнесе близкому человеку», – и сказал, что удаленно продолжает участвовать в жизни своих проектов: «Да, мои заведения сейчас принадлежат не мне. Но они принадлежат близким мне людям. Людям, которые полностью доверяют мне и моему профессионализму. Поэтому я активно помогаю им, консультирую многие проекты. В этом смысле осваиваю удаленное управление. Все смеются надо мной, потому что в ресторанном бизнесе невозможно удаленно работать. Но сказать, что совсем неудачно у меня это все выходит, – нет, я не считаю так». 

Также Луневич заявил, что у него есть идея открыть заведение в Украине: «У меня сейчас точно нет желания развиваться в Минске <...>

Мне лично сложно сейчас не только деньги, но и эмоции вкладывать в Минск. Потому что они могут в любой момент улететь в черную дыру. 

<...> Я все-таки решился попробовать сделать новый проект в Киеве. Мы запускаем его вместе с известным минским барменом Васей Сапунковым, который переехал в Украину. Будем открывать коктейльный бар <...> У нас есть зарегистрированная компания, как раз на днях будем встречаться с юристом и оформлять внутренние документы <...> Думаю, мы сможем все подготовить к концу весны».

Фото обложки: vk.com/vlad.lunevich

 
Теги: Минск
 
 
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В середине ноября 2020-го ресторатор Влад Луневич объявил о закрытии своих проектов на улице Октябрьской. В начале декабря некоторые из них снова открылись, но под...
 
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