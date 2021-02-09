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Акция, которую мы заслужили: назовите таракана именем бывшего и его скормят хищникам
Источник материала: KYKY>
В зоопарке Сан-Антонио в Техасе проводят акцию, которая, с вероятностью 97%, отзовется в сердце многих беларусов. Работники зоопарка предлагают назвать таракана именем бывшего.
И это не все: именного таракана скормят хищникам (в качестве обогащенного продукта питания). Стоит это – пять долларов. Вы сможете проследить за процессом в прямом эфире 14 февраля. Но для этого вам нужно успеть
Есть и другие предложения. За 25 долларов можно придумать имя для грызуна (его предварительно заморозят), которого скормят рептилии. Есть идея и для веганов – сотрудники зоопарка могут назвать именем бывшего кочан капусты, который отдадут травоядному животному.
«День Святого Валентина отмечается миллионами людей, но если вы не чувствуете себя в силах его отмечать, поучаствуйте в кормлении тараканами», – говорят сотрудники зоопарка.
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В зоопарке Сан-Антонио в Техасе проводят акцию, которая, с вероятностью 97%, отзовется в сердце многих беларусов. Работники зоопарка предлагают назвать таракана...
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