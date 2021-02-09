Источник материала: Хартия'97

BYPOL: Именно Карпенков слил экс-замглаву Совбеза Втюрина 9.02.2021, 12:17

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Николай Карпенков

Как выглядел путь психопата из «домовых» в замминистры МВД.

В последнее время имя экс-главы ГУБОПиКа Николая Карпенкова на слуху. Сейчас замминистра МВД является одним из самых одиозных силовиков Беларуси. Разгромленной лично Карпенковым витрине в кафе на Немиге удивились все, кроме тех, кто его знает давно. Оказывается, этот человек зверствовал не ради справедливости или наказания преступников, а лишь ради должности и генеральского звания. Он сразу заявил, что безразличен к окружающему мнению и готов идти к своей корыстной цели до конца, сообщает BYPOL .

Хотя некоторые люди знают Карпенкова еще с тех времен, когда он был «домовым» в лукашенковской резиденции в Дроздах. «Домовыми» называют тех сотрудников личной охраны Лукашенко, которые во время своего дежурства (как правило заступающих на сутки) находились непосредственно в доме у Лукашенко. Остальные сотрудники личной охраны располагались в домике поблизости.

В первое время «домовых» было трое: Владимир Клещенок, Николай Латышенок и Николай Карпенков. Клещенок ничем особенным не выделялся и по карьерной лестнице не пошел. Сейчас он работает начальником отдела кадров в Дворце водного спорта на Сурганова. Латышенок после службы рядовым сотрудником личной охраны, был назначен начальником этого же управления, а ныне – является помощником Лукашенко в службе протокола. Про Карпенкова и так все известно, но именно в то время произошел случай, после которого Николая чуть не уволили из СБП.

В середине 1990-ых Лукашенко подписал нормативный документ об отмене льгот у пенсионеров. И вот во время одной из прогулок по Дроздам («домовые» всегда ходили за ним следом) нелегитимный президент спросил у Карпенкова, как его бабушка отреагировала на это лишение. Тот выпалил правду: «Так не поступали даже фашисты». Лукашенко мгновенно вспыхнул и выгнал дерзкого выскочку.

Эту историю Николай рассказал своему начальнику Юрию Бородичу, который хотел уволить работника, но все-таки перевел его на другую должность. И вот через некоторое время Лукашенко на рабочем совещании заявил, что только Карпенков может открыто сказать правду. После чего поступило распоряжение вернуть данного сотрудника обратно на службу в Дрозды.

Кстати, именно Николай Карпенков слил Андрея Втюрина, который сейчас отбывает 12-летний срок в колонии за взятку размером $150 000 «от представителя российской коммерческой структуры». По имеющейся информации, начальник СБП, а позже и заместитель Госсекретаря Совбеза Втюрин не слишком ладил с Карпенковым и часто «вызывал его на ковер».

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