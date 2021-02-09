ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Глава штабов Навального призвал к дворовым протестам в России

09.02.2021 12:25 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Глава штабов Навального призвал к дворовым протестам в России

  • 9.02.2021, 12:11
Глава штабов Навального призвал к дворовым протестам в России
Фото: Getty Images

Первая акция в новом формате назначена на 14 февраля.

Руководитель сети штабов Алексея Навального Леонид Волков, который на прошлой неделе заявил, что акции протеста за освобождение Навального возобновятся весной, во вторник сказал в эфире МБХ медиа, что новая акция пройдет уже в воскресенье 14 февраля.

При этом Волков дал понять, что речь не пойдет об обычном митинге или шествии. По его словам, "это будет какой-то совсем другой формат. Мы сделаем все гораздо хитрее и не будем пытаться непосредственно взаимодействовать с полицией, будем от этого уходить".

Вскоре после эфира Волков в своем телеграм-канале раскрыл подробности акции. Он предложил жителям больших российских городов вечером 14 февраля выйти во двор, включить фонарик на телефоне и поднять его вверх. Приветствуется также сооружение светящихся сердечек. "Пусть ленты соцсетей заполнятся тысячами таких горящих сердец из десятков российских городов" - пишет Волков.

Массовые акции за освобождение находящегося в СИЗО Навального прошли во многих городах России 23 и 31 января, также люди выходили на улицы в Москве и Петербурге вечером 2 февраля. По всей стране были задержаны более 10 тысяч их участников, сотни людей до сих пор находятся под административным арестом. В прошлый четверг Волков заявил, что продолжение акций протеста приведет только к новым задержаниям и арестам, постепенному падению численности акций, а также поставит под угрозу политическую работу штабов Навального. Поэтому в ФБК решили не проводить уличные акции в прошлые выходные. Новые уличные протесты, по словам Волкова, пройдут весной. За освобождение Навального его соратник пообещал бороться "внешнеполитическими методами" - добиваясь введения санкций против окружения Владимира Путина.

Несколько видных соратников Навального сейчас находятся под домашним арестом по так называемому санитарному делу. "Мемориал" признал их политзаключенными.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первая акция в новом формате назначена на 14 февраля.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Варшаве белорус помог вытолкать на скользкой дороге автобус. И стал героем видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by