Источник материала: Хартия'97

Видеофакт: Пассажиры и прохожие выталкивают автобус из сугроба в Барановичах 9.02.2021, 12:09

Метель и снегопады сделали многие улицы в белорусских городах непроходимыми.

Сильный снегопад и метель в ночь на 9 февраля засыпал многие дороги в Барановичах. К утру коммунальные службы успели почистить только главные улицы города.

Пассажиры и прохожие выталкивали сегодня автобус из сугроба в Барановичах.

Видео прислал читатель Intex-press .

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