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Видеофакт: Пассажиры и прохожие выталкивают автобус из сугроба в Барановичах
Источник материала: Хартия'97
Видеофакт: Пассажиры и прохожие выталкивают автобус из сугроба в Барановичах
Метель и снегопады сделали многие улицы в белорусских городах непроходимыми.
Сильный снегопад и метель в ночь на 9 февраля засыпал многие дороги в Барановичах. К утру коммунальные службы успели почистить только главные улицы города.
Пассажиры и прохожие выталкивали сегодня автобус из сугроба в Барановичах.
Видео прислал читатель
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Метель и снегопады сделали многие улицы в белорусских городах непроходимыми.
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