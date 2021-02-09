Источник материала: Хартия'97

«Сочетание белого с красным нельзя отнять у целого народа» 9.02.2021, 12:03

Многодетные белоруски подключились к борьбе за национальную символику.

В Беларуси белый и красный цвета стали яркими символами протеста, и борьба с ними в последние месяцы ужесточилась. Люди получают штрафы не только за флаги, но и за шторы в по схеме БЧБ или прогулку по городу в штанах с бело-красно-белыми лампасами. Ситуация, когда граждан преследуют фактически за цвет, возмутила активных многодетных белорусок. Они объединились в фотопроекте, чтобы привлечь внимание к проблеме, сообщает rebenok.by

— Сочетание белого с красным — это не символ экстремизма, а неотъемлемая часть истории и культуры Беларуси, это цвета национальных костюмов, вышивки и орнамента. Они символизируют чистоту, красоту и любовь — все то, что невозможно запретить и отнять у целого народа, — с таким посылом выступили белоруски.

В фотопроекте приняли участие мамы с 3, 4, 5 и 6 детьми, а также фотографы, стилисты и визажисты. Вместе они решили показать, как органично на белорусах смотрятся белый и красный цвета.













Многодетные мамы для фотосесии собрались достаточно спонтанно, рассказывают участницы:

— Все очень разные, но объединенные одной целью и одними чувствами, мы решили высказаться через эмоции на фото. Нам не пришлось покупать ни одежду, ни реквизит (исключение — пирожные, которые дети с удовольствием съели после съемки). Все вещи нашлись в шкафу, а образы возникали спонтанно, выстраиваясь вокруг акцентов: цветы, шары, спелые яблоки, осенние листья, книги.













Проект готовился на протяжении нескольких месяцев. Он был задуман осенью, когда милиция еще не проверяла квартиры с БЧБ-украшениями, а коммунальники не разрушали снеговиков в красных шарфах. С тех пор многое изменилось. Публиковать фото в бело-красных цветах согласились не все участницы проекта, потому что, по их мнению, сегодня это опасно. Но большинство мам все же открыто заявили о своей позиции.

















Для участниц фотосессии одной из главных ценностей в жизни стала семья.

— Мы хотим показать, что наши семьи благополучные и счастливые. И мы осознанные, самостоятельные и большие ячейки общества, наше мнение нельзя игнорировать. А мы против обмана и насилия в стране, где мы рожаем и растим детей, — заявили в своем обращении многодетные мамы. — Мы не хотим, чтобы мужчины в балаклавах бегали по детским площадкам и паркам, чтобы звонили в двери и пугали наших детей. Нам страшно, что детей могут в любой момент схватить на улице, напугать, опрашивать. А ведь они, подрастая, посещают много секций и кружков, часто ездят самостоятельно.









Многодетные мамы не верят, что дети могут быть вне политики. В обстоятельствах, которые сложились в Беларуси сегодня, это невозможно, считают участницы проекта:

— Политика вторглась в нашу бытовую жизнь. Как объяснять детям опасность красно-белого сочетания цветов? Дети тоже смотрят новости — через тикток и другие приложения. Они не смотрят постановочные передачи по телевизору, а видят то, что снято на телефон прохожими, и тут не нужно ничего додумывать. Они видят, что задерживают сегодня даже тех, кто идет в магазин или в гости, спешит по делам или просто гуляет, неважно, женщина это или мужчина, подросток или пожилой человек. У детей на этом фоне формируется страх и растет тревожность, они боятся выходить на улицу.

Но есть и позитив во всей это ситуации, отмечают мамы: —

Зато наши дети узнали, сколько добрых, искренних людей живет рядом. Они пьют чай всем двором , пекут пироги, чтобы угощать соседей, ходят в гости и поддерживают друг друга. И здесь не нужно ничего объяснять.





























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