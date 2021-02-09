ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Битва за Арктику: США впервые разместят в Норвегии бомбардировщики

09.02.2021 12:25 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Битва за Арктику: США впервые разместят в Норвегии бомбардировщики

1
  • 9.02.2021, 11:51
  • 1,874
Битва за Арктику: США впервые разместят в Норвегии бомбардировщики
Архивное фото Getty Images

Размещение самолетов B-1 станет ответом России.

Военно-воздушные силы США впервые размещают на авиабазе в Норвегии бомбардировщики B-1. Таким образом страна демонстрирует России свою готовность действовать в стратегически важном арктическом регионе. Об этом сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на информацию чиновников, пишут "Буквы".

По информации источников телеканала, четыре бомбардировщика B-1 и около 200 военнослужащих ВВС отправляются на авиабазу Орланд в Норвегии. В течение следующих 3 недель они будут принимать участие в миссии за Полярным кругом и в международном воздушном пространстве у северо-запада России.

Ранее военные миссии над Арктикой в основном проводились вблизи Великобритании. Перемещение сил намного ближе к России, по словам чиновников, означает, что США смогут быстрее отреагировать на потенциальную агрессию России.

По словам официальных лиц, развертывание сил в Норвегии ведется уже некоторое время, поскольку операции такого рода нуждаются в долгом и тщательном планировании.

Министерство обороны США глубоко обеспокоено действиями российских военных по перекрытию потенциального доступа в Арктику и продолжающейся милитаризацией арктического региона.

Ранее Барбара Барретт, секретарь ВВС при администрации Дональда Трампа, отмечала, что Россия заботится о сохранении собственного доступа к Арктике.

"Недавние российские инвестиции в Арктику включают сеть наступательных авиационных средств и береговых ракетных систем", — говорила Барретт.

CNN отмечает, что президент Джо Байден уже продемонстрировал, что готов к более жесткой политике в отношении России, чем его предшественник.

В частности, во время своего первого разговора с президентом РФ Владимиром Путиным Байден поднял ряд вопросов, как недавняя кибератака на американские ведомства, отравление оппозиционера Алексея Навального и поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Размещение самолетов B-1 станет ответом России.
 
Новости дня
Новости разные
 
Почему в Беларуси больше не слышно о колхозах-миллионерах?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by