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Какие курсы доллара и евро установили белорусские обменники во вторник?

09.02.2021 12:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Какие курсы доллара и евро установили белорусские обменники во вторник?

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  • 9.02.2021, 11:45
  • 1,771
Какие курсы доллара и евро установили белорусские обменники во вторник?

Названы самые выгодные предложения для покупки валюты.

На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар подешевел на 0,26% — до 2,6083 рубля, евро вырос на 0,14% — до 3,1512 рубля, а российский рубль укрепился на 0,11% — до 3,5233 рубля за 100 российских рублей. Данные на 10.24, сообщает tut.by.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,65 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,611 (Paritetbank, Абсолютбанк, Белорусский народный банк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке, Белорусском народном банке, Технобанке — 2,606 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Альфа-Банке, Белорусском народном банке — 3,19 рубля, а ниже всего — в Белорусском народном банке, БСБ Банке — 3,152 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке, Белорусском народном банке — 3,146 рубля.

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Теги: Курсы валют
 
 
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