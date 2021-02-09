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Новый сайт Лукашенко сломался в первый же день
Источник материала: Хартия'97
Новый сайт Лукашенко сломался в первый же день
Сайт Таракана не грузится в разных браузерах, с включенным или отключенным VPN.
Сегодня в интернете перезапустили обновленный сайт Лукашенко.
Сайт сломался в первый же день работы. Многие пользователи отмечают, что сайт не грузится в разных браузерах, с включенным или отключенным VPN: браузер просто сообщает, что не может найти сервер, пишет
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Сайт Таракана не грузится в разных браузерах, с включенным или отключенным VPN.
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