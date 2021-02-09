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Новый сайт Лукашенко сломался в первый же день

09.02.2021 12:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Новый сайт Лукашенко сломался в первый же день

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  • 9.02.2021, 11:44
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Новый сайт Лукашенко сломался в первый же день

Сайт Таракана не грузится в разных браузерах, с включенным или отключенным VPN.

Сегодня в интернете перезапустили обновленный сайт Лукашенко.

Сайт сломался в первый же день работы. Многие пользователи отмечают, что сайт не грузится в разных браузерах, с включенным или отключенным VPN: браузер просто сообщает, что не может найти сервер, пишет the-village.me.


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Сайт Таракана не грузится в разных браузерах, с включенным или отключенным VPN.
 
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