Источник материала: Хартия'97

Новый сайт Лукашенко сломался в первый же день 7 9.02.2021, 11:44

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Сайт Таракана не грузится в разных браузерах, с включенным или отключенным VPN.

Сегодня в интернете перезапустили обновленный сайт Лукашенко.

Сайт сломался в первый же день работы. Многие пользователи отмечают, что сайт не грузится в разных браузерах, с включенным или отключенным VPN: браузер просто сообщает, что не может найти сервер, пишет the-village.me .





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