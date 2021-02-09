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«Очереди в белорусских поликлиниках уже не знают границ»

09.02.2021 12:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Очереди в белорусских поликлиниках уже не знают границ»

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  • 9.02.2021, 11:23
  • 3,367
«Очереди в белорусских поликлиниках уже не знают границ»

Как житель Борисова пытался сделать снимок легких.

Читатель телешеграм-канала «Баста!» рассказал, как пытался просто сделать снимок легких.

«Заболел, нужен снимок. Платно в Борисове не делают. Направление во 2пк. Вчера в регистратуре сказали: 63 кабинет с 9 до 13. В направлении написано один в один то же самое. Приехал к 9. Стою уже час.

Очередь начинается на лестнице этажом ниже. Теперь выходят сверху люди и говорят, что прием с 8 до 10. В очереди люди есть, которым сегодня регистратура говорила до 13. Сейчас пытаются дозвониться до регистратуры. Новые люди подходят. Пенсионеры ругаются, что «вот смертность откуда такая, так к людям никогда не относились и т.п.»

Стоит толпа, поверить не могут, что так быть может, все ждем чего-то. Спросил женщину, которая забирала результаты, во сколько она занимала. Говорит тут с 6. Стояли на улице. С 7 открыли здание - еще час ждали внутри.

Как получить в такой ситуации снимок легких в регионах и при этом не умереть от воспаления?»

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Как житель Борисова пытался сделать снимок легких.
 
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