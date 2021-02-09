Речиц озвучила условие обнародования результатов соцопроса к ВНС

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Речиц назвала условие обнародования результатов соцопроса к ВНС

Масштабный социальный опрос, который президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал 2 февраля, состоялся. Об этом радио Sputnik сообщила аналитик Белорусского института стратегических исследований Екатерина Речиц. Эксперт заявила, что на всех этапах социологического исследования соблюдалась анонимность. Будут ли результаты опроса опубликованы и обнародованы?

"В обобщенном виде результаты исследования планируется обнародовать на Всебелорусском народном собрании. Однозначно эти выводы будут положены в основу и доклада главы государства, и тех решений, которые будут там приниматься", – сказала Речиц.

Напомним, некоторые подробности социологического исследования в Беларуси ранее раскрыл сам Лукашенко. По его словам, это было "глубокое изучение настроений" в обществе. В том числе "предприятия были исследованы среднего уровня (по настроениям). То есть не самые преданные власти, но и не самые оппозиционные - взяли середину", подчеркнул Лукашенко.

Что такое ВНС

Исследование проводилось в Беларуси в течение месяца в несколько этапов. Всего в соцопросе приняло участие около 10 тысяч белорусов.

Шестое Всебелорусское собрание состоится 11–12 февраля в Минске – соответствующий указ был подписан 28 декабря. На обсуждение его участников будут вынесены основные положения Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны.

На мероприятие приедут 2700 участников, их выберут районные и городские Советы депутатов, а также самые крупные общественные объединения. Области будут представлять не более 310 человек, Минска – не более 370.

Комментарий аналитика БИСИ Екатерины Речиц слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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