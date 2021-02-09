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Речиц озвучила условие обнародования результатов соцопроса к ВНС
09.02.2021 12:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Масштабный социальный опрос, который президент Беларуси Александр Лукашенко
© Photo : Генеральная прокуратура Республики Беларусь
"В обобщенном виде результаты исследования планируется обнародовать на Всебелорусском народном собрании. Однозначно эти выводы будут положены в основу и доклада главы государства, и тех решений, которые будут там приниматься", – сказала Речиц.
Напомним, некоторые подробности социологического исследования в Беларуси
Что такое ВНС
Исследование проводилось в Беларуси в течение месяца в несколько этапов. Всего в соцопросе приняло участие около 10 тысяч белорусов.
Шестое Всебелорусское собрание состоится 11–12 февраля в Минске – соответствующий
На мероприятие приедут 2700 участников, их выберут районные и городские Советы депутатов, а также самые крупные общественные объединения. Области будут представлять не более 310 человек, Минска – не более 370.
Комментарий аналитика БИСИ Екатерины Речиц слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Почему на всех этапах социологического исследования соблюдалась анонимность – комментарий аналитика БИСИ Екатерины Речиц.
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