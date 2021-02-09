Источник материала: Onliner

В Бресте 41-летняя женщина готовилась к переезду в Россию. Перед этим она попросила своего знакомого помочь ей с продажей автомобиля. 46-летний мужчина согласился и вроде бы даже пообещал первым делом вычистить салон Honda. Вместо этого, как сообщает МВД, он воспользовался авто в собственных целях.

Находясь в нетрезвом состоянии, мужчина поехал на чужой Honda в торговый центр, но по дороге был остановлен сотрудниками ГАИ. Транспортное средство поставили на штрафстоянку, а пьяного водителя доставили в РОВД для разбирательства.

— Правонарушитель решил вернуть авто. Выбрал для этого оригинальный, но незаконный способ: выждал подходящий момент и угнал Honda, — рассказали в МВД.

На этом везение закончилось: у Honda заглох двигатель. Вот и готовь такие автомобили к продаже. Мужчина, впрочем, не растерялся, доставил авто на СТО и даже собирался заняться ремонтом, но не смог — запил.

— К тому времени, по сообщению сторожа парковки, оперативники уже искали пропавшую иномарку. Хозяйка рассказала правоохранителям, что автомобиль передавала исключительно для ремонта, разрешение пользоваться им никому не давала, — отметили в МВД. — В итоге брестчанина задержали в питейном заведении. Следователи дали правовую оценку его действиям и возбудили уголовное дело за угон.