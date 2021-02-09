Audi накрыли коврами и стали греть тепловой пушкой

Источник материала: Onliner

В Ошмянах водитель Audi Q7 пытался завести свой автомобиль элегантным методом — накрыл его коврами и стал снизу греть тепловой пушкой. По словам очевидца, мужчина подвел газ и электричество к своему автомобилю. Газовый баллон подключил к тепловой пушке, а электрический кабель к ее вентилятору.





«В итоге автомобиль завелся, — приводит слова Анатолия, жителя Ошмян, наблюдавшего картину, сайт AutoGrodno. — Но было опасно, машина могла вспыхнуть как спичка. Лучше бы он рядом еще пожарную машину поставил».





Можно предположить, что таким образом владелец кроссовера пытался отогреть летнее дизельное топливо.

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