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Audi накрыли коврами и стали греть тепловой пушкой

09.02.2021 12:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Ошмянах водитель Audi Q7 пытался завести свой автомобиль элегантным методом — накрыл его коврами и стал снизу греть тепловой пушкой. По словам очевидца, мужчина подвел газ и электричество к своему автомобилю. Газовый баллон подключил к тепловой пушке, а электрический кабель к ее вентилятору.

Audi накрыли коврами и стали греть тепловой пушкой

«В итоге автомобиль завелся,приводит слова Анатолия, жителя Ошмян, наблюдавшего картину, сайт AutoGrodno. — Но было опасно, машина могла вспыхнуть как спичка. Лучше бы он рядом еще пожарную машину поставил».

Audi накрыли коврами и стали греть тепловой пушкой

Можно предположить, что таким образом владелец кроссовера пытался отогреть летнее дизельное топливо.

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В Ошмянах водитель Audi Q7 пытался завести свой автомобиль элегантным методом — накрыл его коврами и стал снизу греть тепловой пушкой. По словам очевидца, мужчина...
 
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