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Audi накрыли коврами и стали греть тепловой пушкой
Источник материала: Onliner
В Ошмянах водитель Audi Q7 пытался завести свой автомобиль элегантным методом — накрыл его коврами и стал снизу греть тепловой пушкой. По словам очевидца, мужчина подвел газ и электричество к своему автомобилю. Газовый баллон подключил к тепловой пушке, а электрический кабель к ее вентилятору.
«В итоге автомобиль завелся, —
Можно предположить, что таким образом владелец кроссовера пытался отогреть летнее дизельное топливо.
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В Ошмянах водитель Audi Q7 пытался завести свой автомобиль элегантным методом — накрыл его коврами и стал снизу греть тепловой пушкой. По словам очевидца, мужчина...
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