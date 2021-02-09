ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Британцы продали миллион Range Rover Sport

09.02.2021 12:31 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Компания Land Rover сняла небольшой проморолик в честь продажи миллионного экземпляра Range Rover Sport. Модель дебютировала на рынке в 2005 году и сменила поколение в 2013-м. И если первая версия «Спорта» технически унифицирована с Discovery, то нынешняя версия внедорожника ближе к «большому» Range Rover.

Range Rover Sport установил рекорд на трассе Pikes Peak Hill Climb в США, показал самое быстрое зарегистрированное время пересечения пустыни Руб-эль-Хали (Empty Quarter) в Саудовской Аравии, стал первым автомобилем, проехавшим по 999 ступеням, ведущим к Небесным вратам — известной достопримечательности Китая.

В 2020 году продуктовая линейка Range Rover Sport была расширена модификациями, оснащенными новыми шестицилиндровыми дизельными двигателями Ingenium с мягкой гибридной технологией и ранее представленным гибридным силовым агрегатом P400e PHEV, а также новыми моделями специальной серии, что предоставило покупателям гораздо более широкий выбор, чем прежде.

Land Rover Range Rover Evoque I Рестайлинг, 2017 г.в., 57 000 км
серебристый, внедорожник, бензин 2 л, автоматическая, полный привод
74 528 р.
28 500$ / 23 683€
Land Rover Range Rover Sport II, 2014 г.в., 146 209 км
серый, внедорожник, дизель 4.4 л, автоматическая, полный привод
100 678 р.
38 500$ / 31 993€
Land Rover Range Rover, 1996 г.в., 300 000 км
зеленый, внедорожник, бензин 4 л, автоматическая, полный привод
10 460 р.
4000$ / 3324€
Посмотреть все объявления
Разместить объявление
Автобарахолка
мобильное приложение

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Land Rover сняла небольшой проморолик в честь продажи миллионного экземпляра Range Rover Sport. Модель дебютировала на рынке в 2005 году и сменила поколение в 2013-м. И...
 
Новости дня
Новости разные
 
Видеофакт: Пассажиры и прохожие выталкивают автобус из сугроба в Барановичах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by