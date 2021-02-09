Британцы продали миллион Range Rover Sport

Источник материала: Onliner

Компания Land Rover сняла небольшой проморолик в честь продажи миллионного экземпляра Range Rover Sport. Модель дебютировала на рынке в 2005 году и сменила поколение в 2013-м. И если первая версия «Спорта» технически унифицирована с Discovery, то нынешняя версия внедорожника ближе к «большому» Range Rover.

Range Rover Sport установил рекорд на трассе Pikes Peak Hill Climb в США, показал самое быстрое зарегистрированное время пересечения пустыни Руб-эль-Хали (Empty Quarter) в Саудовской Аравии, стал первым автомобилем, проехавшим по 999 ступеням, ведущим к Небесным вратам — известной достопримечательности Китая.

В 2020 году продуктовая линейка Range Rover Sport была расширена модификациями, оснащенными новыми шестицилиндровыми дизельными двигателями Ingenium с мягкой гибридной технологией и ранее представленным гибридным силовым агрегатом P400e PHEV, а также новыми моделями специальной серии, что предоставило покупателям гораздо более широкий выбор, чем прежде.