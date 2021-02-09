Водитель маршрутки уснул и врезался в грузовик. Приговор по делу о ДТП с семью пострадавшими (обновлено)

Источник материала: Onliner

ДТП случилось утром 2 июля на трассе М6 Минск — Гродно на территории Воложинского района. Пассажирский микроавтобус влетел в попутный МАЗ. Известно, что Mercedes использовался в качестве маршрутного такси, в салоне ехало немало людей. Сразу сообщалось, что водитель мог заснуть за рулем. На днях состоялся суд по этому делу.





«На 81-м км автодороги М6 маршрутка столкнулась с грузовиком МАЗ, двигавшимся в попутном направлении, — сообщали в день происшествия в МВД. — В результате аварии пострадали семь пассажиров Mercedes. Все они доставлены в больницу».





Всего в маршрутном такси в момент аварии находилось 16 человек. Одного из них в результате удара зажало. Работники МЧС при помощи специального инструмента деблокировали его из автомобиля. Мужчина доставлен в больницу с переломом.









За рулем маршрутки находился мужчина 1983 г. р., который, как предварительно сообщалось, уснул за рулем. Эта версия подтвердилась в ходе суда. «Двигался со скоростью около 100 км/ч в светлое время суток в утомленном состоянии, вызванном длительностью поездки и отсутствием должного отдыха, — было сказано на заседании. — В итоге уснул за рулем, потеряв при этом контроль за безопасным движением. Mercedes выехал на крайнюю правую полосу, где совершил столкновение с двигавшимся самосвалом МАЗ. Четверым пассажирам микроавтобуса были причинены тяжкие телесные повреждения».

Обвиняемый был признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения (ч. 2 ст. 317 УК РБ). Наказание — ограничение свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на 3 года с лишением прав на 5 лет. Также гражданский ответчик должен выплатить в пользу одного потерпевшего 15 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

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