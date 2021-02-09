ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Водитель маршрутки уснул и врезался в грузовик. Приговор по делу о ДТП с семью пострадавшими (обновлено)

09.02.2021 12:31 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

ДТП случилось утром 2 июля на трассе М6 МинскГродно на территории Воложинского района. Пассажирский микроавтобус влетел в попутный МАЗ. Известно, что Mercedes использовался в качестве маршрутного такси, в салоне ехало немало людей. Сразу сообщалось, что водитель мог заснуть за рулем. На днях состоялся суд по этому делу.

Водитель маршрутки уснул и врезался в грузовик. Приговор по делу о ДТП с семью пострадавшими (обновлено)

«На 81-м км автодороги М6 маршрутка столкнулась с грузовиком МАЗ, двигавшимся в попутном направлении, — сообщали в день происшествия в МВД. — В результате аварии пострадали семь пассажиров Mercedes. Все они доставлены в больницу».

Водитель маршрутки уснул и врезался в грузовик. Приговор по делу о ДТП с семью пострадавшими (обновлено)

Всего в маршрутном такси в момент аварии находилось 16 человек. Одного из них в результате удара зажало. Работники МЧС при помощи специального инструмента деблокировали его из автомобиля. Мужчина доставлен в больницу с переломом.

Водитель маршрутки уснул и врезался в грузовик. Приговор по делу о ДТП с семью пострадавшими (обновлено)

Водитель маршрутки уснул и врезался в грузовик. Приговор по делу о ДТП с семью пострадавшими (обновлено)

За рулем маршрутки находился мужчина 1983 г. р., который, как предварительно сообщалось, уснул за рулем. Эта версия подтвердилась в ходе суда. «Двигался со скоростью около 100 км/ч в светлое время суток в утомленном состоянии, вызванном длительностью поездки и отсутствием должного отдыха, — было сказано на заседании. — В итоге уснул за рулем, потеряв при этом контроль за безопасным движением. Mercedes выехал на крайнюю правую полосу, где совершил столкновение с двигавшимся самосвалом МАЗ. Четверым пассажирам микроавтобуса были причинены тяжкие телесные повреждения».

Обвиняемый был признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения (ч. 2 ст. 317 УК РБ). Наказание — ограничение свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на 3 года с лишением прав на 5 лет. Также гражданский ответчик должен выплатить в пользу одного потерпевшего 15 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

Читайте также:

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ДТП случилось утром 2 июля на трассе М6 Минск — Гродно на территории Воложинского района. Пассажирский микроавтобус влетел в попутный МАЗ. Известно, что Mercedes...
 
Новости дня
Новости разные
 
Муж Екатерины Андреевой: Девушки показывали знак победы, они готовы бороться
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by