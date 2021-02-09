Белорусский хостинг-провайдер HostFly.by стал открытием 2020 года

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Высокую оценку получил спектр предоставляемых услуг и эффективная деятельность компании по итогам 2020 года. Активность хостинг-провайдера HostFly.by оценивало профессиональное жюри.

“Открытие года” - одна из профессиональных номинаций конкурса Бренд Года, который проводится в Беларуси уже на протяжении 20 лет. За это время лауреатами конкурса становились ведущие компании страны и отдельные персоны в различных номинациях.

В состав жюри конкурса Бренд Года 2020 вошли эксперты и представители бизнес-сообщества Беларуси. Среди тех, кто оценивал конкурсные презентации были сотрудники крупных компаний, известные специалисты в области маркетинга и управления бизнесом.

В этом году в профессиональном конкурсе Бренд Года Беларуси приняли участие 59 брендов - каждый из них отметился особыми успехами в 2020 году.

“Нам приятно получить награду в области брендинга. Но в то же время не менее важной оценкой мы считаем отзывы наших клиентов. Мало быть узнаваемым, нужно ещё и предоставлять услуги на достойном уровне. Именно поэтому нашу деятельность в Беларуси мы начали с построения качественной технической базы: размещения оборудования в дата-центре высшего класса надёжности, получения статуса официального регистратора доменов .BY и .БЕЛ, использования продвинутой системы защиты хостинга,” - комментирует награду Инна Саванович, директор по маркетингу HostFly.by .

Команда хостинг-провайдера HostFly.by имеет 16-летний опыт работы на зарубежных рынках. И лишь в начале 2020 года проект начал активную деятельность в Беларуси. Основной девиз компании: предоставление услуг по международным стандартам за честную цену.