Курс биткоина стремится к отметке в 50 тысяч долларов за монету. Что происходит и что будет дальше

Источник материала: Tut.by

Курс биткоина 9 февраля превысил отметку в 48 тысячи долларов, затем начал снижаться. По состоянию на 12.14 по минскому времени курс биткоина составлял 46 916 доллара за монету. Эксперты рассказали, в каком случае биткоин обновит исторический максимум, а что может привести к падению котировок.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Биткоин существенно начал дорожать в ноябре. К примеру, в ночь на 6 ноября стоимость биткоина на бирже Binance установила новый двухлетний максимум в 15,96 тысячи долларов. После этого цена криптовалюты снизилась.

А 27 декабря биткоин подорожал до рекордных 27 тысяч долларов и обогнал Visa по рыночной стоимости. В начале января курс этой криптовалюты превышал отметку в 30 тысяч долларов за монету. 8 февраля курс биткоина на некоторое время превышал отметку 44 тысячи долларов за монету.

Курс биткоина растет в последнюю неделю. Что будет дальше

Биткоин в последнюю неделю демонстрирует положительную динамику. В числе факторов, которые повлияли на рост криптовалюты в последние дни — фактор Илона Маска, пишет РБК. Миллиардер, записи в Twitter которого нередко влияют на котировки того или иного актива, добавил хэштег #bitcoin к описанию своего аккаунта, после чего курс биткоина 29 января впервые за 10 дней превысил $37 тыс., прибавив почти 20% за сутки.

Эксперты рассказали, в каком случае биткоин обновит исторический максимум, а что может привести к падению котировок.

Уровни поддержки

Сейчас у курса биткоина сформировался «уровень поддержки» в районе $29 тыс. за монету — в январе при снижении курса этот уровень «выдержал» четыре раза, говорит сооснователь биржи EXMO Иван Петуховский. В случае, если этот уровень будет «пробит», возможно резкое падение стоимости актива до $24 тыс., говорит эксперт.

Сверху рубежным для монеты уровнем по-прежнему остается исторический максимум в $42 тыс., достигнутый 8 января. Если он будет преодолен, котировки быстро вырастут до $45 тыс., прогнозирует Петуховский.

«Твердый» фактор

Единственный «твердый» фактор, на который можно опираться в прогнозах по биткоину — это поведение финансовых регуляторов, уверен финансовый аналитик инвестиционной управляющей компании Raison Asset Management Николай Кленов. Одна из последних новостей из этой сферы — то, что парламент Индии собирается рассмотреть закон о запрете в стране всех частных криптовалют и создать законодательную базу для своей официальной цифровой валюты центрального банка. Пока это неявная угроза, но подобные новости, несомненно, будут влиять на курс биткоина, подчеркнул Кленов.

Капитализация биткоина относительно небольшая, поэтому актив подвержен манипуляциям: «раскачать» его курс в ту или иную сторону крупным игрокам довольно просто, добавил аналитик. По его словам, спрос на монету сейчас разнонаправленный. С одной стороны, многие инвесторы фиксируют прибыль и закрывают позиции, с другой — в биткоин заходит все больше институционалов.