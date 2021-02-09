Павел Воля, Maruv, Intelligency. На эти и другие классные концерты можно попасть с хорошей скидкой

Источник материала:
Tut.by
Команда билетного оператора Ticketpro дарит скидку от 10 до 25% на два десятка мероприятий ко Дню всех влюбленных. Купить билет со скидкой можно только с 8 по 14 февраля. Павел Воля, Maruv, Intelligency, Вера Полозкова, Guf — это лишь небольшая часть концертов, при покупке билетов на которые можно сэкономить. Полный список — ниже, а в качестве бонуса ловите скидку 20% на три спектакля.
Где: Дворец Республики Когда: 29 марта, 19.00 Сколько: от 60 до 295 рублей
Купить билет со скидкой 25%
Где: КЗ «Минск» Когда: 9 апреля, 19.00 Сколько: от 50 до 120 рублей
Купить билет со скидкой 20%
Где: Prime Hall Когда: 14 мая, 19.00 Сколько: от 50 рублей
Купить билет со скидкой 20%
Где: Prime Hall Когда: 7 мая, 20.00 Сколько: от 69 до 105 рублей
Купить билет со скидкой 20%
Где: Prime Hall Когда: 26 марта, 19.00 Сколько: от 35 рублей
Купить билет со скидкой 20%
Где: Falcon Club Когда: 1 апреля, 19.00 Сколько: от 60 рублей
Купить билет со скидкой 20%
Где: Falcon Club Когда: 19 сентября, 19.00 Сколько: от 45 рублей Купить билет со скидкой 20%
Где: Prime Hall Когда: 26 февраля, 19.00 Сколько: от 35 рублей
Купить билет со скидкой 20% Леша Свик
Где: Falcon Club Когда: 2 апреля, 20.00 Сколько: от 45 рублей
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Где: Национальная школа красоты Когда: 5 марта, 19.00 Сколько: от 25 до 60 рублей
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Где: Prime Hall Когда: 30 апреля, 19.00 Сколько: от 50 рублей
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Где: Дворец Республики Когда: 24 апреля, 19.00 Сколько: от 35 до 150 рублей
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Где: Дворец Республики Когда: 16 апреля, 19.00 Сколько: от 46 до 140 рублей
Купить билет со скидкой 20% Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Павел Поташников
Где: Дом офицеров Когда: 5 марта, 19.00 Сколько: от 12 до 32 рублей
Купить билет со скидкой 20% Людовико Эйнауди
Где: Дворец Республики Когда: 22 сентября, 20.00 Сколько: от 57 до 512 рублей
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Где: Дворец спорта Когда: 31 мая, 19.00 Сколько: от 65 до 120 рублей
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Где: Дворец Республики Когда: 26 марта, 19.00 Сколько: от 27 до 47 рублей
Купить билет со скидкой 20% Бонус. Три спектакля со скидкой
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Команда билетного оператора Ticketpro дарит скидку от 10 до 25% на два десятка мероприятий ко Дню всех влюбленных. Купить билет со скидкой можно только с 8 по 14 февраля.