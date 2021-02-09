Павел Воля, Maruv, Intelligency. На эти и другие классные концерты можно попасть с хорошей скидкой

Источник материала: Tut.by

Команда билетного оператора Ticketpro дарит скидку от 10 до 25% на два десятка мероприятий ко Дню всех влюбленных. Купить билет со скидкой можно только с 8 по 14 февраля. Павел Воля, Maruv, Intelligency, Вера Полозкова, Guf — это лишь небольшая часть концертов, при покупке билетов на которые можно сэкономить. Полный список — ниже, а в качестве бонуса ловите скидку 20% на три спектакля.





Где: Дворец Республики

Когда: 29 марта, 19.00

Сколько: от 60 до 295 рублей

Купить билет со скидкой 25%





Где: КЗ «Минск»

Когда: 9 апреля, 19.00

Сколько: от 50 до 120 рублей

Купить билет со скидкой 20%





Где: Prime Hall

Когда: 14 мая, 19.00

Сколько: от 50 рублей

Купить билет со скидкой 20%





Где: Prime Hall

Когда: 7 мая, 20.00

Сколько: от 69 до 105 рублей

Купить билет со скидкой 20%





Где: Prime Hall

Когда: 26 марта, 19.00

Сколько: от 35 рублей

Купить билет со скидкой 20%





Где: Falcon Club

Когда: 1 апреля, 19.00

Сколько: от 60 рублей

Купить билет со скидкой 20%





Где: Falcon Club

Когда: 19 сентября, 19.00

Сколько: от 45 рублей

Купить билет со скидкой 20%





Где: Prime Hall

Когда: 26 февраля, 19.00

Сколько: от 35 рублей

Купить билет со скидкой 20%

Леша Свик





Где: Falcon Club

Когда: 2 апреля, 20.00

Сколько: от 45 рублей

Купить билет со скидкой 20%





Где: Национальная школа красоты

Когда: 5 марта, 19.00

Сколько: от 25 до 60 рублей

Купить билет со скидкой 20%





Где: Prime Hall

Когда: 30 апреля, 19.00

Сколько: от 50 рублей

Купить билет со скидкой 20%





Где: Дворец Республики

Когда: 24 апреля, 19.00

Сколько: от 35 до 150 рублей

Купить билет со скидкой 20%

Алексей Чумаков





Где: Дворец Республики

Когда: 16 апреля, 19.00

Сколько: от 46 до 140 рублей

Купить билет со скидкой 20%



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Павел Поташников

Где: Дом офицеров

Когда: 5 марта, 19.00

Сколько: от 12 до 32 рублей

Купить билет со скидкой 20%

Людовико Эйнауди





Где: Дворец Республики

Когда: 22 сентября, 20.00

Сколько: от 57 до 512 рублей

Купить билет со скидкой 10%





Где: Дворец спорта

Когда: 31 мая, 19.00

Сколько: от 65 до 120 рублей

Купить билет со скидкой 10%





Где: Дворец Республики

Когда: 26 марта, 19.00

Сколько: от 27 до 47 рублей

Купить билет со скидкой 20%

Бонус. Три спектакля со скидкой





Читайте также

В ботаническом саду открылась выставка ледовых и снежных скульптур. Вот как это выглядит

Польский стендап-комик смешно расскажет о жизни в Беларуси и учебе в медицинском. Уже в субботу