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Павел Воля, Maruv, Intelligency. На эти и другие классные концерты можно попасть с хорошей скидкой

09.02.2021 12:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Команда билетного оператора Ticketpro дарит скидку от 10 до 25% на два десятка мероприятий ко Дню всех влюбленных. Купить билет со скидкой можно только с 8 по 14 февраля. Павел Воля, Maruv, Intelligency, Вера Полозкова, Guf — это лишь небольшая часть концертов, при покупке билетов на которые можно сэкономить. Полный список — ниже, а в качестве бонуса ловите скидку 20% на три спектакля.

«Павел Воля. Большой Stand-Up»


Где: Дворец Республики
Когда: 29 марта, 19.00
Сколько: от 60 до 295 рублей

Купить билет со скидкой 25%

Вера Полозкова. Творческий вечер


Где: КЗ «Минск»
Когда: 9 апреля, 19.00
Сколько: от 50 до 120 рублей

Купить билет со скидкой 20%

Gayazov$ Brother$


Где: Prime Hall
Когда: 14 мая, 19.00
Сколько: от 50 рублей

Купить билет со скидкой 20%

Guf


Где: Prime Hall
Когда: 7 мая, 20.00
Сколько: от 69 до 105 рублей

Купить билет со скидкой 20%

Intelligency


Где: Prime Hall
Когда: 26 марта, 19.00
Сколько: от 35 рублей

Купить билет со скидкой 20%

Jah Khalib


Где: Falcon Club
Когда: 1 апреля, 19.00
Сколько: от 60 рублей

Купить билет со скидкой 20%

Maruv


Где: Falcon Club
Когда: 19 сентября, 19.00
Сколько: от 45 рублей

Купить билет со скидкой 20%

Фогель


Где: Prime Hall
Когда: 26 февраля, 19.00
Сколько: от 35 рублей

Купить билет со скидкой 20%

Леша Свик


Где: Falcon Club
Когда: 2 апреля, 20.00
Сколько: от 45 рублей

Купить билет со скидкой 20%

Cтрунный оркестр «Метаморфоза», Павел Любомудров


Где: Национальная школа красоты
Когда: 5 марта, 19.00
Сколько: от 25 до 60 рублей

Купить билет со скидкой 20%

The Limba


Где: Prime Hall
Когда: 30 апреля, 19.00
Сколько: от 50 рублей

Купить билет со скидкой 20%

Тамара Гвердцители


Где: Дворец Республики
Когда: 24 апреля, 19.00
Сколько: от 35 до 150 рублей

Купить билет со скидкой 20%

Алексей Чумаков


Где: Дворец Республики
Когда: 16 апреля, 19.00
Сколько: от 46 до 140 рублей

Купить билет со скидкой 20%

«Песни хорошего настроения»


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Павел Поташников

Где: Дом офицеров
Когда: 5 марта, 19.00
Сколько: от 12 до 32 рублей

Купить билет со скидкой 20%

Людовико Эйнауди


Где: Дворец Республики
Когда: 22 сентября, 20.00
Сколько: от 57 до 512 рублей

Купить билет со скидкой 10%

Bring Me The Horizon


Где: Дворец спорта
Когда: 31 мая, 19.00
Сколько: от 65 до 120 рублей

Купить билет со скидкой 10%

Президентский оркестр РБ «Анна Герман — 85. Эхо любви…»


Где: Дворец Республики
Когда: 26 марта, 19.00
Сколько: от 27 до 47 рублей

Купить билет со скидкой 20%

Бонус. Три спектакля со скидкой


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Теги: Минск
 
 
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Команда билетного оператора Ticketpro дарит скидку от 10 до 25% на два десятка мероприятий ко Дню всех влюбленных. Купить билет со скидкой можно только с 8 по 14 февраля.
 
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