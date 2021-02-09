В Варшаве белорус помог вытолкать на скользкой дороге автобус. И стал героем видео

Источник материала: Tut.by

Сложная ситуация на дорогах из-за снегопадов не только в Беларуси, но и у соседей в Польше. Наши коллеги из TVN24 сняли сюжет о том, с каким трудом транспорт ездит в Варшаве. Героем видео оказался белорус, который толкал в гору пассажирский автобус, чему польский журналист очень удивился.

В Варшаве автобус без пассажиров с трудом забирался на гору из-за скользкой, заваленной снегом дороги. Сзади автобус подталкивал мужчина, на руках у него даже не было перчаток! Корреспондент поинтересовался у него, что «пан так спешит домой?». На что мужчина ответил, что он не понимает по-польски, он из Беларуси, он предложил журналисту помочь ему, а также позвать других водителей, ведь позади образовалась большая пробка.

Корреспондент звать на помощь водителей не стал, объяснил, мол, они не пойдут, потому что автобус уж очень тяжелый. И уточняет: а что, в Беларуси так всегда делают?

— Вместе получится. В России самолет толкали! — парирует белорус.

Меньше чем через минуту белорус и польский журналист действительно помогли автобусу заехать на гору.

Если вы знаете белоруса, который помогал автобусу выехать из снежного заноса, сообщите об этом в редакцию по электронной почте auto@tutby.com.