Историк: Это великодержавное высокомерие у российских дипломатов появилось не сегодня

Российское посольство в Беларуси решило поучить белорусов, кого им считать национальным героем, а кого нет. По крайней мере, Тадеуша Костюшко они таковым не считают. Однако историк Александр Пашкевич полагает, что подобные действия дипломатов соседней страны могут иметь прямо противоположный эффект.





Тадеуш Костюшко родился в 1746 году в родовом имении на территории современной Беларуси. Окончил кадетский корпус в Варшаве, обучался во Франции.





В 1776 году Костюшко переехал в Северную Америку, где в звании полковника Континентальной армии принял участие в войне за независимость США. В качестве военного инженера он разрабатывал укрепления и руководил их строительством, в том числе форта в Вест-Пойнте, Нью-Йорк. В 1783 году, в знак признания его заслуг, Континентальный конгресс повысил его в бригадные генералы.





На родину Костюшко вернулся в 1784 году. В 1789 году в звании генерал-майора он присоединился к армии Речи Посполитой. В марте 1794 года он организовал и возглавил восстание против России, Пруссии и Австрии, которые делили Речь Посполитую между собой. В октябре 1794 года в сражении при Мацеёвицах был взят в плен.





В 1796 году Костюшко был помилован российским императором Павлом I и эмигрировал в США. В 1798 году вернулся в Европу и долгое время жил во Франции, а затем — в Швейцарии, где и умер в 1817 году.





заявило посольство РФ в комментариях в Instagram под постом Национального исторического музея Беларуси о 275-летии со дня рождения Костюшко. «Назвать Костюшко белорусским «национальным героем» = расписаться в своём историческом невежестве», –





российские дипломаты обвинили белорусский музей в невежестве. Дискуссия потом продолжилась . Пришлось реагировать и белорусскому МИДу. Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз заявил, что «что не нужно из этого делать драму». Таким образом,. Пришлось реагировать и белорусскому МИДу. Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз заявил, что «что не нужно из этого делать драму».





«Беларусь, белорусский народ для себя своих героев, в том числе исторических, определил. И сделал это корректно, не вмешиваясь в дела других и не залезая на чужую территорию. У нас нет комплексов по этому поводу, и нашей стране не нужно признание или одобрение от кого бы то ни было сего факта, кроме самих белорусов. Из этого нужно и исходить. Мы суверенное государство. И нет никакого смысла заниматься навешиванием политических ярлыков, тем более неоднозначных. Это меньшее, что нам нужно в год народного единства»», — заявил представитель МИД Беларуси.





Но российское посольство не остановилось и продолжило учить белорусов.





Глава «Эха Москвы» Алексей Венедиктов прямо заявил, что это собственное дело каждого народа, кого считать национальным героем. А попытки российского посольства оценить роль Костюшко для Беларуси оценил так: «Смешно. Это такие какие-то, может быть, СММщик российского посольства был пьян. Такое может быть?». Спор заметили и в самой РФ.кого считать национальным героем. А попытки российского посольства оценить роль Костюшко для Беларуси оценил так: «Смешно. Это такие какие-то, может быть, СММщик российского посольства был пьян. Такое может быть?».





По его мнению, комментарии посольства РФ в Беларуси — это «отражение в данном случае политики тех или иных политических или государственных или просто политических партий, которые хотят натянуть сову на глобус, как принято говорить».





«Поэтому эта перепалка, которая была в твиттере между национальным музеем Беларуси и посольством России в Минске – тут только важно, что просто иностранное посольство в это вмешалось.





Самое интересное, я понимаю, если бы Россия претендовала на то, что Костюшко российский национальный герой. Как бы пилили национального героя. Но российское государство не претендует, что Костюшко российский национальный герой. И, в общем, я бы сказал, что это пьяная драка в кабаке», — уверен Алексей Венедиктов.





Telegraf.by поговорил с кандидатом исторических наук, заместителем главного редактора журнала “Наша гісторыя” Александром Пашкевичем. О том, насколько оправданы и обоснованы заявления российского посольства,поговорил с кандидатом исторических наук, заместителем главного редактора журнала “Наша гісторыя”





— Посольство России возмутилось включением Тадеуша Костюшко в список национальных героев Беларуси. Российский журналист Алексей Венедиктов высказал мнение, что сммщик российского ведомства мог быть просто пьян, когда писал свои комментарии. По вашему мнению, чем могли быть вызвано такое медиа-поведение посольства РФ?





Я не думаю, что дело может быть в не очень адекватном состоянии какого-то ссмщика. Если бы это была одноразовая и явно случайная реплика, которую впоследствии удалили и попытались дезавуировать или замять – то тогда можно было бы допускать и что-то такое.





Но дополнительные дровишки в разложенный костер российским посольством подбрасывались и днем позже, когда сммщик якобы уже должен был протрезветь и получить от своего начальства хорошего прочуханца за то, что вызвал – или по крайней мере мог вызвать – дипломатический скандал.





Думаю, что на самом деле здесь все же дело вовсе не в чьих-то индивидуальных грехах. Поведением российского посольства, скорее всего, сознательно демонстрируется, что россияне не считают Беларусь полноценным государством, имеющим право на какую-то собственную особенность в области исторической памяти.





Тем более если ситуация такова, что нелегитимный Лукашенко чрезвычайно зависит от поддержки из Москвы и такое явное вмешательство во внутренние дела Беларуси (тем более что и дело касается такого деятеля, к которому и сами власти относятся, скажем так, сдержанно) не встретит резкой официальной реакции.





— То есть первичная причина здесь явно в обычном российском великодержавном высокомерии, уверенности в том, что Беларусь – интегральная часть «русского мира», а соответственно и местные герои должны быть совместными с российскими или по крайней мере быть с ними соотносительными идейно.





Это великодержавное высокомерие у российских дипломатов появилось не сегодня, оно было всегда и никогда никуда не исчезало. Но раньше по разным обстоятельствам посольство себя сдерживало.





Ну, а теперь, видимо, решили, что пришло их время. На серьезный дипломатический отлуп в нынешних условиях нарваться они не боятся, а забросить удочку, по крайней мере прозондировав здесь общественные настроения – почему бы и нет?





По вашему мнению, можно ли считать Тадеуша Костюшко национальным героем Беларуси? Почему? Достаточно ли чествуется его имя в нашей стране?





— Тадеуш Костюшко — сын нашей земли, который здесь родился, вырос и какое-то время жил. То, что он связан с Беларусью происхождением и биографией, абсолютно несомненно. Более того — он и сам осознавал свою связь с этой землей, называл себя литвином.









А в 1788 году, зачисленный после возвращения из США в армию Короны Польской, хотел перейти в войско Великого Княжества Литовского (в Речи Посполитой обоих народов оно сохраняло самостоятельность), писав с обидой в письме к его командованию: «Разве я не литвин, не земляк ваш?»





Другое дело, что обычно противники того, чтобы Костюшко считался национальным героем, педалируют тот факт, что он выступал за государственную унификацию Речи Посполитой, за всеобщее расширение польского языка. Это действительно для нас, носителей современной национальной идеи, может выглядеть, как минимум, странно.





Но стоит помнить, что он был человеком своего времени – того, в котором модерновые национальные идеи по крайней мере в нашем регионе еще только-только начинали давать первые хрупкие ростки. Люди, в том числе и тогдашние «лидеры мнений», мыслили тогда прежде всего социальными, а не национальными категориями.





И если Костюшко уже имел в своей программе постулат освобождения крестьян от крепостной зависимости, то к мысли, что их язык (а белорусский в то время стал уже языком фактически крестьянским) может возродиться как язык высокой культуры, не дозрел. И в этом, конечно, нет ничего хорошего. Но нет и катастрофы.





Ведь на самом деле не так важно, соответствовал ли на 100% тот или иной исторический персонаж тем критериям к национальному герою, которые мы неизбежно предъявляли бы к своим современникам.





Куда важнее — насколько морально готовы этих исторических персонажей в качестве национальных героев воспринимать мы сегодняшние. И если говорить о Костюшко, то в отношении него можно ответить абсолютно однозначно — да, мы готовы.





Одно то, что единственный на сегодняшний день памятник Костюшко в Беларуси, поставленный на его родине в Меречовщине Ивацевичского района, сделан и установлен на деньги, добровольно собранные простыми белорусами путем краундфандинга, об этом свидетельствует самым высоким образом.





Как и другой памятник, в швейцарском Золотурне, также поставлен на добровольные пожертвования белорусов зарубежья. Если люди готовы голосовать за своего героя в том числе и собственным рублем — это серьезно. И это недвусмысленно свидетельствует о том, что культ такого героя – не искусственно созданный, он идет от души и сердца. Одновременно находя отклик и в других душах и сердцах.





Если сама нация – сообщество прежде всего идейное, то такими являются и национальные герои. Если мы хотим, чтобы у нас был героем именно Костюшко, как определенное воплощение нашей истории, включенной в европейский контекст — то он им и есть. Пусть и не в монопольном владении, а деля с другими народами.





Способна ли аргументация России как-то повлиять на осознание белорусов личности Тадеуша Костюшко? Может ли оно стать более негативным или позитивным?





— Думаю, аргументация России повлияет на это осознание. Насколько сильно — судить не берусь, но зато уверен, что влияние по-любому будет обратно тому, на какое, возможно, рассчитывают россияне. Ведь следует учитывать современные процессы в белорусском обществе, которые россияне, я думаю, до конца пока не осознали и не оценили.





Впрочем, что говорить о россиянах, когда пока далеки от осознания этого даже и многие белорусы.





Прошлогодний неслыханный общественный подъем вызвал среди прочего и такой эффект, что в белорусском обществе значительно расширился авторитет отечественных независимых СМИ и блогеров, ориентированных на освещение прежде всего местной повестки дня.





Все они значительно расширили свою аудиторию, и можно без преувеличения сказать, что сегодня она в той или иной степени охватывает большинство белорусского населения. А одно из недавних исследований британского аналитического центра Chatham House засвидетельствовало, что доверяют независимым СМИ как минимум 50% городских белорусов.





Наезды российского посольства на Тадеуша Костюшко находят отражение в популярных независимых СМИ, социальных сетях и мессенджерах, притом этому дается прежде всего негативная оценка. Более того — скандал дает информационный повод белорусским журналистам и блогерам, чтобы самим готовить в различных форматах новые материалы о Костюшко или по крайней мере давать ссылки на те, которые печатались ранее.





После все это дополнительно расшаривается по чатам и социальным сетям. И в итоге несомненно получится эффект, обратный ожидаемому: попытки россиян очернить Костюшко будут как раз способствовать позитивной популяризации его личности. Своеобразное проявление эффекта Барбары Стрейзанд.









Кто вообще может определять национальных героев Беларуси? Могут ли это быть другие страны? Стоит ли учитывать их мнения?





— Национальных героев Беларуси могут определять только белорусы. Как также и героев других народов могут определять только сами эти народы, а не кто-то другой. Согласие на то, чтобы твой собственный героический пантеон определялся и утверждался кем-то за границей, свидетельствует только о несамостоятельности и несформированности нации и о колониальности мышления. А мы, слава Богу, все это, кажется, потихоньку преодолеваем.





Что же касается учета мнения соседей – то здесь всегда все зависит от конкретной ситуации. Понятно, что если, например, герой одного народа заслужил себе славу прежде всего жестокими расправами с другим – то его чествование потомками бывших победителей вряд ли будет очень нравиться потомкам бывших жертв, и тем самым способствовать отравлению современных отношений между ними. В таких случаях, видимо, действительно стоит идти на какие-то компромиссы.





Но Костюшко это не касается ни в малейшей степени. В захватнических войнах или карательных операциях он никогда не участвовал, никаких геноцидов относительно кого бы то ни было не совершал. А что защищал свое Отечество от завоевателей, то греха в том нет и быть не может.





С тем же, было ли его отечество одновременно отечеством и наших предков, белорусы смогут разобраться и сами, без непрошеной помощи извне. И как они решат, так и будет.