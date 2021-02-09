Погода в СНГ: Молдову накрыло ледяным дождем, в Таджикистане расцвели подснежники

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Молдову накрыло ледяным дождем. На дорогах – гололедица. Гидрометслужба объявила «желтый» код опасности. Спасатели просят автовладельцев быть внимательнее и соблюдать скоростной режим, а родителей – не подпускать детей к водоемам, покрытым тонким льдом. О погоде в других странах Содружества – в материале телеканала «МИР 24».

До 25 градусов мороза сегодня ожидается в Беларуси. На юго-западе страны синоптики обещают сильный снег, метель, порывистый ветер. Из-за непогоды объявлен «оранжевый» уровень опасности. В Минске создали 93 восстановительные бригады для устранения аварий в жилищном фонде. Некоторые бригады работают круглосуточно. На время сильных морозов прекращены все профилактические работы внутри многоквартирных домов.

Север и юго-запад Казахстана во власти непогоды. Штормовое предупреждение синоптики объявили в пяти регионах страны. В Мангистауской, Актюбинской, Костанайской областях – туман, метель и гололед. В Кызылординской и Туркестанской – сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

В Алматы сегодня тепло. Февраль преподнес сюрприз: в городе – плюс 8, пасмурно. Для жителей некоторых микрорайонов наступила пора грязи. Некоторые улицы стали полностью непроходимыми. Решить проблему бездорожья люди просят городские власти.

В Бишкеке сегодня облачно, температура воздуха днем – плюс 10, синоптики обещают кратковременный дождь. Установившееся тепло радует жителей частных домов, они стали реже топить печь, что в свою очередь отразилось на качестве воздуха. За несколько дней смога в столице стало значительно меньше. Уровень загрязнения в Бишкеке сейчас оценивается как умеренный.

В Душанбе сегодня облачно, днем ожидается дождь. Воздух прогреется до плюс 16. Из-за теплой погоды в Таджикистане распустились подснежники, крокусы, юнона. Их в народе называют весточками приближающейся весны. Экологи просят относиться к цветам бережно и не срывать их. Полюбоваться ими можно в горах.

На юге Армении по-летнему тепло. В Сюнике воздух прогреется до плюс 22 градусов. В столице – прохладнее, 10 градусов выше нуля. Но зима еще не кончилась. По прогнозам синоптиков, к середине февраля вновь начнутся холода. Поэтому агрономам не стоит опасаться раннего цветения, говорят ученые. Чтобы природа проснулась, потепление должно длиться не меньше двух недель, а температура воздуха держаться на отметке не ниже плюс 15.