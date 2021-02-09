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Мэр Минска объяснил, почему в городе были пробки. Спойлер: не из-за снега

09.02.2021 13:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 фев – Sputnik. Мэр Минска Владимир Кухарев объяснил, почему утром в столице сложилась непростая дорожная обстановка.

По его словам, трудности возникли из-за множества аварий и утреннего часа пик, но не из-за снега.

Напомним, сегодня в Минске из-за последствий непогоды и заторов на заснеженных дорогах наблюдались 10-балльные пробки

По словам Владимира Кухарева, службы знали, что сегодня будет снег, и были подготовлены.

"Но те десятибалльные пробки, которые были и на кольцевой автодороге, были вызваны в первую очередь теми авариями, которые произошли. Любая авария, которая происходит (и мы сегодня увидели и на кольцевой, и в Минске), фактически приводит к пробкам. Из-за снега пробок не было. Они были вызваны в первую очередь авариями на дорогах", – цитирует слова председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева БелТА.

Сейчас, по его словам, на расчистку улиц направлено более 750 единиц спецтехники. Просто справиться с уборкой снега не смогли вовремя из-за утреннего часа пик, когда бы "колонны техники, которая расчищает снег, работали в полном объеме и с короткими интервалами". Мэр заверил, что сейчас ситуация находится в рабочем режиме.

Владимир Кухарев призвал минчан помочь городским службам с расчисткой снега, а водителей – быть осторожными и соблюдать дистанцию.

Как снег на голову
© Sputnik / Виктор Толочко
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Минчан не в первый раз призывают помочь с расчисткой улиц, когда коммунальщики с этим не совсем справляются. Горожан просят убрать свое парковочное место и дворовые территории. Telegram-канал "Минск. ЖКХ. Официально" рассказал, где всем желающим побороть снежные завалы в своем дворе можно взять лопаты.

"Жилищные организации будут рады помочь с инвентарем всем неравнодушным гражданам, желающим принять участие в уборе от снега дворов нашего города, а также парковочных мест для автолюбителей", – сообщили городские власти.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня с самого утра на улицах города наблюдались 10-балльные пробки, заторы на дорогах и аварии.
 
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