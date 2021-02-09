Android 12 показали на скриншотах

Источник материала: Onliner

На ресурсе XDA Developers появились скриншоты интерфейса, предположительно, операционной системы Android 12. Предполагается, что Google выпустит новую версию ОС в нынешнем году после серии бет и предварительных сборок для разработчиков. В сеть попала документация об операционной системе, однако подтвердить ее аутентичность пока не представляется возможным. Кроме того, не исключены изменения в конечном продукте.

На скриншотах можно рассмотреть панель уведомлений, шторка лишилась прозрачности, которую заменили цветом, вероятно, зависящим от выбранной темы оформления и активного либо выключенного ночного режима. Также уведомления разделены по темам — сообщения отдельно, системные послания — отдельно.

Иконки быстрых настроек увеличились в размерах, а их количество стало меньше. Опять же, это может зависеть от выбранной темы или настроек интерфейса. Также изменен подход к обеспечению защиты персональных данных и сопутствующей информации. Кроме того, Google, видимо, улучшит работу виджетов — на фоне похвальбы виджетов iOS, «которые лучше».















