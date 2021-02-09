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Android 12 показали на скриншотах
Источник материала: Onliner
На ресурсе XDA Developers
На скриншотах можно рассмотреть панель уведомлений, шторка лишилась прозрачности, которую заменили цветом, вероятно, зависящим от выбранной темы оформления и активного либо выключенного ночного режима. Также уведомления разделены по темам — сообщения отдельно, системные послания — отдельно.
Иконки быстрых настроек увеличились в размерах, а их количество стало меньше. Опять же, это может зависеть от выбранной темы или настроек интерфейса. Также изменен подход к обеспечению защиты персональных данных и сопутствующей информации. Кроме того, Google, видимо, улучшит работу виджетов — на фоне похвальбы виджетов iOS, «которые лучше».
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