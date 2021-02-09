Кухарев: участники протестов нанесли Минску ущерб на сумму более 1 миллиона рублей

Источник материала: Onliner

Участники уличных протестов своими действиями нанесли городским службам Минска ущерб в размере 1 млн 250 тысяч рублей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева.

— На сегодня взыскано 980 тысяч рублей, и эта работа продолжается. Те люди, которые нанесли ущерб коммуникациям, дворовым территориям, — они все выявлены, привлекаются к ответственности, и с них взыскиваются суммы, которые выставлены со стороны коммунальных служб Минска, — рассказал Владимир Кухарев.

Он считает, что применение мер административной и уголовной ответственности в отношении протестующих объяснит им неправомерность подобных действий и они в дальнейшем будут относиться более ответственно к своему поведению.

— То, что сделано в Минске, — это труд миллионов людей, которые здесь проживают, заботятся, многое делают для того, чтобы Минск всегда был чистым, уютным, красивым, комфортным для проживания и для гостей столицы. Те, кто своими деструктивными действиями разрушают сделанное, — это, конечно, их характеризует как людей безответственных, которые к городу и его жизнедеятельности относятся очень отрицательно, — отметил чиновник.

Кухарев пообещал, что будут приняты самые серьезные меры для того, чтобы в дальнейшем такие случаи не повторились.