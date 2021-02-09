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Выпивающая жена избивала мужа, на нее завели уголовку

09.02.2021 13:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Нетипичная ситуация произошла в Рогачевском районе. По информации УВД Гомельского облисполкома, 42-летняя жительница района не раз избивала своего мужа и причиняла ему психологические страдания. Мужчина обратился в милицию. И теперь его супруге грозит уголовка.

— С мая прошлого года жительница Рогачевского района, злоупотребляющая спиртным, правоохранительными органами три раза привлекалась к административной ответственности. Дважды — за нанесение побоев своему супругу, в третий — за причинение психических страданий. Это была ее ответная реакция на вызов сотрудников ОВД, — говорится в сообщении.

— 26 января уже этого года 45-летний мужчина сообщил в РОВД об очередном рукоприкладстве женщины. После собранных материалов следствие дало правовую оценку действиям 42-летней сельчанки. Возбуждено уголовное дело по факту истязания, — отметили в УВД.

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Нетипичная ситуация произошла в Рогачевском районе. По информации УВД Гомельского облисполкома, 42-летняя жительница района не раз избивала своего мужа и...
 
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