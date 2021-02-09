«Снег чистят на второй день». Узнали, в каком состоянии сегодня дороги в деревнях под Минском

Источник материала: Tut.by

На сегодня синоптики из-за сильного снега и ветра объявили оранжевый уровень опасности. С утра многим, кто выезжал из дома, действительно пришлось нелегко: дороги замело, почистили их не везде. Узнали у читателей, которые живут за городом, в каком состоянии улицы в их деревнях?

«Во время снегопадов дорогу чистят дважды в день»

Евгений живет в деревне Заречье Воложинского района. Он рассказал, что сегодня утром дороги у них были в нормальном состоянии — все благодаря тому, что здесь их чистят регулярно и качественно.



Фото предоставил Евгений

— Последний раз трактор приезжал в субботу. Вычистил дорогу до льда, покрытие получилось, как асфальт. Сегодня приехал около 11 утра.

Читатель говорит, что во время сильных снегопадов трактор приезжает дважды в день. Поэтому дороги в деревне всегда чистые.

— Из деревни выехать тоже всегда можно. Одна из дорог точно будет почищенная!



Столько снега нападало возле дома. Фото предоставил Евгений

«Дорогами в деревне мы очень довольны!»

Алексей — житель деревни Загорье Минского района. Говорит, что в последний раз дороги у них чистили вчера. Сегодня трактор, скорее всего, приедет в обед.

— У нас дороги чистят постоянно, не слышал, чтобы здесь кто-то застревал.



Фото предоставил Алексей

Мужчина выехал из дома около семи утра. В то время снегопад еще только начинался и дороги были в нормальном состоянии.

— Трактор, вероятно, у нас уже прошел. Хотя обычно приезжает около 8−9 утра.

Дорога в город, по словам читателя, тоже была почищенная. Алексей ехал по Р-28, одна полоса была уже без снега.

— Мы ехали гуськом, со скоростью 80 км/ч. Но для нынешней погоды это нормально. А дороги в деревне — мы ими очень довольны!



Так дорога выглядела в воскресенье после того, как ее почистил трактор. Фото предоставил Алексей

«В разных частях деревни дороги чистят по-разному»

Екатерина живет в деревне Бровки Минского района. Здесь дороги чистят хорошо, но не везде.

— В нашей части деревни, где коттеджная застройка, дороги от снега убирают хорошо. А вот в старой части, где сад и школа, там все гораздо хуже. Там снега много, проехать сложно.

Девушка говорит, что сегодня у них не сильно замело. Дорогу трактор еще не чистил, но на легковушке проехать можно. Последний раз снег убирали в четверг.



Фото предоставила Екатерина



Фото предоставила Екатерина

«Трактор еще не приезжал — на дороге, кроме следов кота, других следов нет»

О дорогах за городом рассказал и Павел, который живет в деревне Лещевцы Воложинского района. В последний снегопад улицы там приехали чистить лишь на второй день.

— На джипе я проезжал, но на легковом авто вряд ли получилось бы.

Сегодня трактор еще не приезжал. По словам мужчины, на дороге, кроме следов кота, других следов нет.



Фото предоставил Павел

Вообще, снег здесь чистят неплохо: трактор проезжает по улице в двух направлениях. Но, когда техника откидывает снег в сторону, образуются высокие сугробы. Тогда здесь невозможно разъехаться двум машинам — улица становится слишком узкой.



Фото предоставил Павел

«В снегопады техника приезжает только на второй день»

Олеся живет в деревне Чики Дзержинского района. Здесь ситуация с дорогами не идеальная — техника приезжает только на второй день снегопадов.

— Как мне пояснили в службе, которая занимается расчисткой дорог от снега, техника едет по деревням в порядке очередности. До нашей обычно доезжает в обед на второй день снегопадов.



Фото предоставила Олеся

Сегодня она выехала из деревни с трудом, в некоторых местах машина проехать не могла.

— Я везла детей в город, старшему нужно было в школу к восьми. Дважды застревала на нашей улице. Доставала лопату, разгребала снег под колесами. Повезло, что в это же время выезжали соседи. Мужчины сами предложили помощь и вдвоем толкали машину. Оба раза, когда я застревала. Спасибо им большое!

Далее Олеся ехала по второй кольцевой и по М-1 — утром трассы были не чищенные, разъезжена только одна полоса. Машины ехали со скоростью 70−80 км/ч.



Фото предоставила Олеся

На прошлой неделе Олеся тоже не смогла выехать из дома на машине — авто застряло в паре метров от ворот. Пришлось пару сотен метров с детьми идти пешком — а снега было по колено. Дальше — на такси.

— Дорога в деревне, по которой ездит автобус, всегда в нормальном состоянии, по ней проехать можно. Но нам до нее еще надо добраться!