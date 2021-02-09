Глава «Калашникова» объяснил, зачем нужно «ружье для хипстеров»

Источник материала: Tut.by

Смарт-ружье МР-155 Ultima — это гаджет-оружие, которое способно обучать стреляющего. На нем установлен процессор со счетчиком выстрелов, компасом и видеозаписью. Задача — привлечь новые поколения, заявил глава «Калашникова» в интервью РБК.





Cинхронизирующееся с мобильными устройствами смарт-ружье МР-155 Ultima — это «гаджет-оружие», которое способно обучать стреляющего, заявил в интервью РБК генеральный директор группы компаний «Калашников» Дмитрий Тарасов. У этого гладкоствольного ружья есть процессор, куда можно поставить счетчик выстрелов, компас, видеозапись.

«Задача — привлечь ту часть аудитории, которая родилась с гаджетами и себя не мыслит без них. <…> Классическая охота сегодня становится все более редкой, даже диковинной. Поэтому хочется вовлечь <…> хипстеров, поколение Z», — заявил Тарасов.

«Калашников» намерен продолжить развивать эту линейку. «И это будет не только огнестрельной историей. Очень хочется, чтобы люди владели, во-первых, оружием ответственно и при этом получали кайф от этого», — пояснил глава группы компаний.

Впервые смарт-ружье 12-го калибра было представлено на форуме «Армия-2020». Изделие, имеющее футуристичный дизайн, разработано на базе классического самозарядного ружья MP-155. Имеет модульную конструкцию, позволяющую модифицировать его под нужды клиента. Ориентировочная цена — 100 тыс. руб.

Группа компаний «Калашников» — крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов и высокоточного оружия, указано на сайте группы. На долю «Калашникова» приходится около 95% производства стрелкового оружия России.