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Накрыл коврами и грел тепловой пушкой. Посмотрите, как в Ошмянах водитель отогревал свою Audi

09.02.2021 13:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Читатель «АвтоГродно» стал очевидцем, как водитель Audi Q7 пытался завести свой автомобиль: накрыл его коврами и стал снизу греть тепловой пушкой.


Фото: «АвтоГродно»

 — Все происходило в Ошмянах. Водитель Audi подвел газ и электричество к своему автомобилю. Газовый баллон подключил к тепловой пушке, а электрический кабель к ее вентилятору. В итоге автомобиль завелся. Но было опасно: мог вспыхнуть как спичка, — рассказал изданию очевидец.


Фото: «АвтоГродно»

Можно предположить, что таким образом владелец кроссовера пытался отогреть летнее дизельное топливо.

 
Теги: Гродно
 
 
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Можно предположить, что таким образом владелец кроссовера пытался отогреть летнее дизельное топливо.
 
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