|
Накрыл коврами и грел тепловой пушкой. Посмотрите, как в Ошмянах водитель отогревал свою Audi
Источник материала: Tut.by
Читатель «
— Все происходило в Ошмянах. Водитель Audi подвел газ и электричество к своему автомобилю. Газовый баллон подключил к тепловой пушке, а электрический кабель к ее вентилятору. В итоге автомобиль завелся. Но было опасно: мог вспыхнуть как спичка, — рассказал изданию очевидец.
Можно предположить, что таким образом владелец кроссовера пытался отогреть летнее дизельное топливо.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Можно предположить, что таким образом владелец кроссовера пытался отогреть летнее дизельное топливо.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)