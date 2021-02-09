Накрыл коврами и грел тепловой пушкой. Посмотрите, как в Ошмянах водитель отогревал свою Audi

Источник материала: Tut.by

Читатель « АвтоГродно » стал очевидцем, как водитель Audi Q7 пытался завести свой автомобиль: накрыл его коврами и стал снизу греть тепловой пушкой.



Фото: «АвтоГродно»

— Все происходило в Ошмянах. Водитель Audi подвел газ и электричество к своему автомобилю. Газовый баллон подключил к тепловой пушке, а электрический кабель к ее вентилятору. В итоге автомобиль завелся. Но было опасно: мог вспыхнуть как спичка, — рассказал изданию очевидец.



Фото: «АвтоГродно»

Можно предположить, что таким образом владелец кроссовера пытался отогреть летнее дизельное топливо.