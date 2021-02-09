ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В России предотвратили заказное убийство восьмилетней девочки из-за наследства

09.02.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В России предотвратили заказное убийство восьмилетней девочки из-за наследства

Жительница Тувы (Россия) пыталась заказать убийство восьмилетней девочки – дочери своего умершего супруга. Причиной послужило наследство. Сотрудники ФСБ и милиции предотвратили преступление. Об этом 9 февраля информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Туве.

Полицейские получили сведения о 61-летней жительнице Кызыла, которая искала киллера для убийства восьмилетней падчерицы. Муж женщины умер, оставив дочери наследство – две квартиры.

Женщина обещала киллеру вознаграждение за убийство девочки в размере 180 тысяч российских рублей. В роли исполнителя выступил сотрудник уголовного розыска. Встреча заказчицы и исполнителя убийства прошла под оперативным сопровождением правоохранителей в квартире злоумышленницы. Псевдоисполнитель для подтверждения выполненной «работы» предоставил заказчице шапку девочки и постановочный снимок.

По сведениям полиции, заказчица лично заплатила исполнителю 10 тысяч российских рублей в качестве аванса. Женщина предоставила сведения о месте учебы и жительства девочки, а также указала на самого ребенка, когда школьница стояла на автобусной остановке. Злоумышленница также передала «киллеру» электрошокер, предполагая, что его можно использовать для убийства.

Возбуждено уголовное дело. Заказчице предъявлено обвинение. Женщина заключена под стражу.

Фото носит иллюстративный характер

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жительница Тувы (Россия) пыталась заказать убийство восьмилетней девочки – дочери своего умершего супруга. Причиной послужило наследство. Сотрудники ФСБ и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Наколькі дэмакратычная ваша краіна? Адной карцінкай
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by