В России предотвратили заказное убийство восьмилетней девочки из-за наследства

Источник материала: ОНТ

Жительница Тувы (Россия) пыталась заказать убийство восьмилетней девочки – дочери своего умершего супруга. Причиной послужило наследство. Сотрудники ФСБ и милиции предотвратили преступление. Об этом 9 февраля информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Туве.

Полицейские получили сведения о 61-летней жительнице Кызыла, которая искала киллера для убийства восьмилетней падчерицы. Муж женщины умер, оставив дочери наследство – две квартиры.

Женщина обещала киллеру вознаграждение за убийство девочки в размере 180 тысяч российских рублей. В роли исполнителя выступил сотрудник уголовного розыска. Встреча заказчицы и исполнителя убийства прошла под оперативным сопровождением правоохранителей в квартире злоумышленницы. Псевдоисполнитель для подтверждения выполненной «работы» предоставил заказчице шапку девочки и постановочный снимок.

По сведениям полиции, заказчица лично заплатила исполнителю 10 тысяч российских рублей в качестве аванса. Женщина предоставила сведения о месте учебы и жительства девочки, а также указала на самого ребенка, когда школьница стояла на автобусной остановке. Злоумышленница также передала «киллеру» электрошокер, предполагая, что его можно использовать для убийства.

Возбуждено уголовное дело. Заказчице предъявлено обвинение. Женщина заключена под стражу.

Фото носит иллюстративный характер

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