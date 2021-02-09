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Пингвинов Московского зоопарка научили лопать мыльные пузыри

09.02.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пингвинов Московского зоопарка научили лопать мыльные пузыри

В Московском зоопарке пингвинов научили лопать мыльные пузыри. Об этом информирует новостное агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу зоосада.

Сотрудники зоопарка хотели развлечь животных, которым не приходится искать пищу и выслеживать добычу. Специалисты подчеркивают, что в неволе у животных нет возможности проявлять уникальные особенности своего вида, поэтому они могут испытывать дискомфорт. В связи с этим зоологи стараются обогащать среду обитания животных. Так, для пингвинов постоянно придумывают новые  развлечения.

Одной из новинок стали мыльные пузыри. Пингвины наблюдали за пузырями, а после стали догонять их и лопать клювами.

Отмечается, что обогащение среды обитания животных в виде мыльных пузырей – популярное средство во многих зоопарках мира.

Специалисты акцентируют внимание, что мыльные пузыри для пингвинов не представляют опасности.

Фото: vk.com/moscow_zoo

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В Московском зоопарке пингвинов научили лопать мыльные пузыри. Об этом информирует новостное агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу зоосада. Сотрудники...
 
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