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Пингвинов Московского зоопарка научили лопать мыльные пузыри
Источник материала: ОНТ
В Московском зоопарке пингвинов научили лопать мыльные пузыри. Об этом
Сотрудники зоопарка хотели развлечь животных, которым не приходится искать пищу и выслеживать добычу. Специалисты подчеркивают, что в неволе у животных нет возможности проявлять уникальные особенности своего вида, поэтому они могут испытывать дискомфорт. В связи с этим зоологи стараются обогащать среду обитания животных. Так, для пингвинов постоянно придумывают новые развлечения.
Одной из новинок стали мыльные пузыри. Пингвины наблюдали за пузырями, а после стали догонять их и лопать клювами.
Отмечается, что обогащение среды обитания животных в виде мыльных пузырей – популярное средство во многих зоопарках мира.
Специалисты акцентируют внимание, что мыльные пузыри для пингвинов не представляют опасности.
Фото: vk.com/moscow_zoo
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В Московском зоопарке пингвинов научили лопать мыльные пузыри. Об этом информирует новостное агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу зоосада. Сотрудники...
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