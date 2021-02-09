Виктория Азаренко проиграла Джессике Пегуле в чемпионате Australian Open

Источник материала: ОНТ

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 12 номером не смогла выйти во второй круг турнира.

Наша теннисистка проиграла американке Джессике Пегуле со счётом – 5:7, 4:6. Матч продолжался 1 час и 38 минут. Азаренко сделала два эйса, но при этом совершила семь двойных ошибок. На счету Пегулы шесть подач навылет, а также четыре брейка. Таким образом, в женском турнире из белорусок выступление продолжает только Арина Соболенко. Действующая чемпионка американка Софья Кенин в первом круге победила австралийку Мэдисоны Инглис – 7:5, 6:4. Украинка Элина Свитолина обыграла чешку Мари Боузкову со счётом – 6:3, 7:6.

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