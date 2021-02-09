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Стали известен состав сборной Беларуси на хоккейном турнире в Казахстане

09.02.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стали известен состав сборной Беларуси на хоккейном турнире в Казахстане

Сборная Беларуси по хоккею продолжает подготовку к чемпионату мира. Известен состав нашей команды на международный турнир в Казахстане.

Главный тренер Михаил Захаров в окончательный список игроков включил двух голкиперов Дэни Тэйлора и Алексея Колосова. А также 9 защитников и 13 нападающих. Отметим, что Захаров включил в команду сразу 15 хоккеистов из белорусской Экстралиги. Минское «Динамо» в сборной представляют 7 хоккеистов, в том числе натурализованный канадец Франсис Парэ. 

Турнир в Нур-Султане стартует завтра. Кроме нашей команды там выступят также хозяева соревнований и олимпийская сборная России. Первый поединок против команды Казахстана белорусы проведут завтра, начало в 16.30. Против россиян сыграем 11 февраля.

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Сборная Беларуси по хоккею продолжает подготовку к чемпионату мира. Известен состав нашей команды на международный турнир в Казахстане. Главный тренер Михаил...
 
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